Arka Gdynia ukarana przez UEFA

Arka Gdynia została ukarana przez UEFA za niewłaściwe zachowanie swoich kibiców w meczu eliminacji Ligi Europejskiej z duńskim FC Midtjylland.

Zdjęcie Adam Marciniak z Arki Gdynia /Andrzej Grygiel /PAP

Chodzi o spotkanie rewanżowe trzeciej rundy eliminacji, przegrane przez Arkę w Herning 1-2.

Reklama

Klub zdobywcy Pucharu Polski musi zapłacić 13 tysięcy euro za użycie przez fanów środków pirotechnicznych oraz zniszczenia w sektorze gości.

Jak poinformował klub z Gdyni, Arka zobowiązana jest dodatkowo do pokrycia kosztu napraw w sektorze gości (wstępne szacunki to ok. 40 tysięcy zł).

Arka odpadła z rywalizacji z Midtjylland, mimo że pierwszy mecz u siebie wygrała 3-2.

Liga Europejska: wyniki, strzelcy, terminarz

WS