Arka Gdynia ukarana przez Komisję Dyscyplinarną

Komisja Dyscyplinarna ukarała Arkę Gdynia za zachowanie kibiców podczas meczu o Superpuchar przeciwko Legii Warszawa. Zdobywca Pucharu Polski musi zapłacić 5 tysięcy złotych kary.

Zdjęcie Kibice Arki Gdynia z odpalonymi racami /Wojciech Stóżyk /East News

Jest to kara za odpalenie środków pirotechnicznych i rzucanie ich w dolne sektory trybun. Klub za pomocą strony internetowej zaapelował do fanów, by szanowali klubowe finanse i nie narażali klubu na kolejne sankcje.

Arka wygrała Superpuchar Polski, kiedy to pokonała Legię po rzutach karnych. W regulaminowym czasie mecz zakończył się wynikiem 1-1. Był rozgrywany 7 lipca.

Bramkę dla Legii zdobył wówczas Thibault Moulin, a samobójcze trafienie zaliczył Michał Pazdan. O zwycięstwie Arki przesądził niewykorzystany przez Michała Kopczyńskiego rzut karny.

