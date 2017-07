Arka Gdynia - Śląsk Wrocław 2-0 w 1. kolejce Ekstraklasy

Arka Gdynia pokonała Śląsk Wrocław 2-0 w meczu 1. kolejki Ekstraklasy. Na spotkanie w Gdyni wybrało się aż 10 tysięcy kibiców i na pewno nie żałują oni swojej decyzji - gospodarze zaprezentowali się jako zespół walczący i gotowy zostawić serce na boisku. Te cechy wystarczyły, by pewnie pokonać przebudowany Śląsk.

Zdjęcie Radość piłkarzy Arki Gdynia /Adam Warżawa /PAP

Zapis relacji na żywo z meczu Arka Gdynia - Śląsk Wrocław

Dla Arki było to drugie oficjalne spotkanie w tym sezonie. W pierwszym udało jej się po rzutach karnych pokonać Legię Warszawa i wywalczyć Superpuchar Polski. Śląsk zaś po raz pierwszy grał w przebudowanym składzie, z aż siedmioma nowymi zawodnikami w wyjściowej jedenastce.

Gospodarze mogli świetnie wejść w mecz, gdyż już kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu gry do interwencji zmuszony został Jakub Wrąbel. Młody bramkarz Śląska świetnie poradził sobie jednak ze strzałem Grzegorza Piesia, który uderzał po kombinacyjnie rozegranym rzucie rożnym.

Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego od początku spotkania imponowali zaangażowaniem i agresywnie atakowali rywala, uniemożliwiając mu rozegranie piłki. Jeśli dodamy do tego wynikające z braku zgrania nieporozumienia wrocławian, otrzymamy obraz spotkania charakteryzującego się dużą liczbą fauli, walką o każdy centymetr boiska i pełną twardych, męskich starć. Niestety, mocno ucierpiała na tym widowiskowość gry i kibice z rzadka mogli podziwiać efektowne ofensywne akcje.

Piłkarzem, który próbował dodać nieco finezji do starcia był Jakub Kosecki, którego szybkość i dynamika pozwalała na wkręcanie w ziemię obrońców Arki. Ci, by go powstrzymać, najczęściej uciekali się do fauli, więc nowy gracz Śląska co rusz leżał na boisku, zwijając się z bólu.

W pierwszej połowie kibice zerwali się z miejsc tylko raz, gdy Yannick Kakoko posłał potężną bombę w dolny róg bramki Wrąbla. 21-letni bramkarz Śląska nie dał się jednak zaskoczyć i wspaniałą paradą sparował piłkę na rzut rożny.

Arka Gdynia - Śląsk Wrocław 0-2 w meczu 1. kolejki Ekstraklasy. Galeria 1 18 Arka Gdynia - Śląsk Wrocław 2-0 w meczu 1. kolejki Ekstraklasy Autor zdjęcia: Adam Warżawa Źródło: PAP 18

Bramki mogły paść tuż po zmianie stron, kiedy w doskonałych sytuacjach znaleźli się napastnicy obu drużyn. Najpierw Kosecki doskonale wyłożył piłkę Arkadiuszowi Piechowi na 11. metr, ale ten strzelił zbyt lekko, by pokonać Pavelsa Steinborsa.

Chwilę później Rafał Siemaszko strzelił głową ponad bramką. Gdyby wykorzystał dośrodkowanie, piękną asystę zapisałby na swoje konto Patryk Kun. Nie minął kwadrans, a Arka znów stanęła przed szansą, lecz tym razem piłkę z linii bramkowej wybił Piotr Celeban.

Przełamanie przyszło w 69. minucie, gdy Kun zawstydził obrońców z Wrocławia. Mierzący zaledwie 165 cm wzrostu pomocnik wygrał pojedynek główkowy z rosłymi defensorami Śląska i głową zdobył pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Doskonałym dośrodkowaniem popisał się w tym wypadku Adam Marciniak.

Śląsk ruszył, by odrabiać straty, ale już po chwili z jednej bramki "w plecy" zrobiły się dwie. Adrian Łyszczarz fatalnie stracił piłkę na środku boiska, a Michał Nalepa co sił pognał z futbolówką na bramkę przeciwnika. Nieatakowany przez nikogo od połowy boiska minął Wrąbla na pełnej szybkości i skierował piłkę do pustej bramki!

Trzeba przyznać, że w grze Arki widać było rękę Leszka Ojrzyńskiego i oglądaliśmy inny zespół od tego z końcówki poprzedniego sezonu. Piłkarze byli "naładowani", kipiący energią i walecznie nastawieni. Te cechy wystarczyły do pokonania Śląska, który - poza kilkoma przebłyskami - prezentował się apatycznie i nie miał pomysłu na sforsowanie obrony rywali.

Wojciech Górski



Arka Gdynia - Śląsk Wrocław 2-0 (0-0)

Bramki: 1-0 Kun (69.), 2-0 Nalepa (78.)

