Arka Gdynia. Ruben Jurado podpisał kontrakt z klubem

Hiszpański napastnik Ruben Jurado podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon z Arką Gdynia - poinformował klub.

Zdjęcie Ruben Jurado (z lewej) /AFP

Ruben Jurado wraca do polskiej ligi po dwóch latach przerwy. W latach 2011 - 2015 bronił barw Piasta Gliwice. Z tym zespołem wywalczył awans do Ekstraklasy. W najwyższej klasie rozgrywkowej rozegrał 80 spotkań, w których strzelił 25 goli. W ostatnim sezonie grał w CD Atletico Baleares.



"Wierzę w to, że po występach w Piaście, także w Arce będę zdobywał bramki. W lidze hiszpańskiej w poprzednim sezonie zdobyłem 12 bramek, a rok wcześniej 16. Z Piastem grałem w Lidze Europejskiej. Może zagramy z jakimś klubem z Hiszpanii. To byłoby dla mnie wyzwanie" - powiedział Ruben Jurado na oficjalnej stronie internetowej klubu.

To szósty zawodnik pozyskany przez Arkę w letniej przerwie. Wcześniej umowy z klubem zawarli: Krzysztof Pilarz, Adam Danch, Tomas Kosut, Grzegorz Piesio i Michał Żebrakowski.

7 lipca Arkę czeka w stolicy konfrontacja o Superpuchar Polski z Legią Warszawa. Pierwszym rywalem gdynian w nowym sezonie Ekstraklasy będzie Śląsk Wrocław. Mecz odbędzie się 16 lipca w Gdyni.



Arka, jako zdobywca Pucharu Polski, będzie reprezentowała nasz kraj w europejskich pucharach. Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego rozpoczną zmagania od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europejskiej. Gdynianie na pewno nie będą rozstawieni na tym etapie rozgrywek i dlatego mogą trafić na uznane europejskie kluby takie jak AC Milan, Fenerbahce Stambuł, Athletic Bilbao, Zenit Sankt Petersburg, Girondins Bordeaux, Everton, Olympique Marsylia czy PSV Eindhoven.

RK