Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 0-3 w szóstej kolejce Ekstraklasy

W pięciu pierwszych meczach sezonu Arka nie przegrała i straciła dwa gole. Dziś nadszedł ten koszmarny dzień, gdy nic nie wychodziło, a fatalne błędy, z samobójem włącznie, przyniosły bramki Pogoni Szczecin, która wygrała w Gdyni 3-0.

Zdjęcie Zawodnicy Pogoni Dariusz Formella (L) i Adam Gyurcso cieszą się z bramki /Jan Dzban /PAP

Niepokonana Arka wydawała się być faworytem starcia z grającą nieco w kratkę Pogonią.



W pierwszej połowie czystych okazji bramkowych było jak na lekarstwo, a większość ofensywnych prób kończyła się tak zwanymi zamieszaniami podbramkowymi albo niewykończonymi dośrodkowaniami.



Spotkanie prowadził Szymon Marciniak w towarzystwie systemu wideoweryfikacji VAR. W pierwszej połowie arbiter dwukrotnie odegrał bardzo ważną rolę.



W 16. minucie, po dośrodkowaniu Ricarda Nunesa, piłka trafiła w zostawioną z tyłu rękę Damiana Zbozienia. Arbiter uznał, że nie ma mowy o karnym, nie skorzystał też z pomocy VAR.



W 42. minucie sędzia nie miał już wątpliwości, dyktując karnego dla Pogoni. Zbozień zagrał za lekko do bramkarza Pavelsa Steinborsa. Do piłki dopadł Dariusz Formella, uprzedził bramkarza, a ten go faulował. Jedenastkę zamienił na gola Adam Gyurcso, precyzyjnym strzałem w górny róg bramki Steinborsa.



Ze strony Arki bliski szczęścia był Michał Marcjanik, ale główkował nad bramką po rzucie rożnym Mateusza Szwocha.



Po przerwie Arka nadal rozdawała prezenty i to nie byle jakie. Najpierw wracający Szwoch precyzyjnym strzałem w okienko posłał piłkę do własnej bramki, pechowo wykańczając dośrodkowanie Gyurcso po kontrze Pogoni.



W 59. minucie goście prowadzili już 3-0. Szwoch fatalnie oddał piłkę Kamilowi Drygasowi, a tego ściął w polu karnym Adam Danch. Bezbłędnym wykonawcą rzutu karnego był Adam Frączczak.



Trenerowi Arki Leszkowi Ojrzyńskiemu nie pozostało nic innego jak szukać zmian. W 61. minucie wykorzystał już wszystkie trzy, a na boisku pojawili się Grzegorz Piesio, Patryk Kun i Rafał Siemaszko.



Wprowadzeni zawodnicy wprowadzili trochę "szumu" w ofensywnych poczynaniach gdynian, ale udało się im stworzyć tylko jedną okazję bramkową. Siemaszko przegrał jednak pojedynek z Łukaszem Załuską.



Czujna w defensywie Pogoń spokojnie dowiozła wysokie prowadzenie do końca i zrównała się z Arką punktami. Oba zespoły mają ich po siedem.



Arka Gdynia - Pogoń Szczecin 0-3 (0-1)



Bramki: 0-1 Adam Gyurcso (43. z karnego), 0-2 Mateusz Szwoch (52. - samobójcza), 0-3 Adam Frączczak (59. z karnego)

Żółte kartki - Arka Gdynia: Damian Zbozień, Michał Marcjanik. Pogoń Szczecin: Jakub Piotrowski, Lasza Dwali, Sebastian Kowalczyk.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów 9 074.

Arka Gdynia: Pavels Steinbors - Damian Zbozień, Michał Marcjanik, Adam Danch, Marcin Warcholak - Marcus Vinicius (46. Grzegorz Piesio), Adam Marciniak, Yannick Kakoko, Mateusz Szwoch, Filip Jazvić (60. Rafał Siemaszko) - Ruben Jurado (59. Patryk Kun).

Pogoń Szczecin: Łukasz Załuska - David Niepsuj, Cornel Rapa, Lasza Dwali, Ricardo Nunes - Dariusz Formella (83. Marcin Listkowski), Jakub Piotrowski (80. Rafał Murawski), Kamil Drygas, Dawid Kort (69. Sebastian Kowalczyk), Adam Gyurcso - Adam Frączczak.

