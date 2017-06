Arka Gdynia. Michał Żebrakowski podpisał kontrakt

Michał Żebrakowski został napastnikiem Arki Gdynia. 20-letni zawodnik trafił do zespołu zdobywcy Pucharu Polski z drugoligowej Siarki Tarnobrzeg. Arka jest też bliska pozyskania Adama Dancha.

Żebrakowski związał się z Arką dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia.

W minionym sezonie piłkarz zdobył dla Siarki osiem bramek w 30 meczach drugiej ligi.



Wychowanek Stali Rzeszów, zanim związał się z Siarką, przez rok grał w Lechii Gdańsk. Występował głównie w rezerwach. W pierwszej drużynie zagrał trzy razy.

- Cieszę się, że dołączam do Arki. Moim marzeniem jest regularna gra w Ekstraklasie i zrobię wszystko, by tak było. Grałem w małych derbach Trójmiasta w drużynie rezerw, ale teraz chciałbym zagrać w tych dużych i wygrać. Dziękuję za zaufanie i postaram się go nie zawieść - powiedział Żebrakowski, cytowany na stronie Arki.

Klub z Gdyni jest też bliski pozyskania 29-letniego obrońcy, znanego z boisk Ekstraklasy Adama Dancha.

Przez niemal całą karierę Danch związany był z Górnikiem Zabrze. Wiosną rozwiązał kontrakt z tym klubem.

