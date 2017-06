Arka Gdynia. Leszek Ojrzyński: Przypięliby mi łatkę słabeusza

- Musimy się wzmocnić, bo nie można się skompromitować - mówi trener Arki Gdynia Leszek Ojrzyński. Jego zespół utrzymał się w Ekstraklasie i zagra w eliminacjach Ligi Europejskiej, gdzie może trafić na przykład na AC Milan. - Byłem trenerem Milanu. Tego z Milanówka - śmieje się Ojrzyński.

Zdjęcie Leszek Ojrzyński /Maciej Kulczyński /PAP

Co było dla pana trudniejsze w roli trenera Arki - pokonanie Lecha Poznań w finale Pucharu Polski czy utrzymanie drużyny w Ekstraklasie?

Leszek Ojrzyński: - Utrzymanie w lidze. Finał PP to tylko jeden mecz, łatwiej o niespodziankę. Tymczasem w Ekstraklasie emocje były do końca, po finale PP graliśmy jeszcze sześć kolejek. A przecież zdobycie pucharu kraju mogło nas trochę wytrącić z rytmu. Świętowanie, różne spotkania - trzeba było wypełnić obowiązki wynikające z bycia triumfatorem. Niedługo potem pojechaliśmy na mecz z Cracovią i przegraliśmy 0-2.

Wiadomo było, że w przypadku degradacji nie zostanie pan w Gdyni. Kto w takim razie czuł większą presję w końcówce sezonu - pan, wiedząc o możliwości straty pracy, piłkarze czy działacze gdyńskiego klubu?

- Wszyscy czuliśmy. Niektórym piłkarzom też kończyły się kontrakty i nie wiadomo było, jaka czeka ich przyszłość. Działacze? Wiadomo, jakie pieniądze kluby dostają za grę w Ekstraklasie. A jeszcze perspektywa 3. rundy kwalifikacji Ligi Europejskiej, gdzie czekają znane firmy. Jak wyglądałaby drużyna, gdyby musiała występować w 1. lidze? Każdy przeżywał końcówkę sezonu. Ja oczywiście też. Rok byłem bez pracy. Gdybym nie utrzymał Arki, wszyscy przypięliby mi łatkę słabeusza. Byłbym krytykowany, że spadłem z zespołem, który nie był w strefie spadkowej, gdy go obejmowałem.

Na czym opierał pan swoją wiarę w utrzymanie Arki? W pewnym momencie szanse wydawały się niewielkie.

- Na sportowych i matematycznych podstawach. Wiadomo, że Górnik Łęczna grał dobrze, punktował. Ale pokonaliśmy ten zespół u siebie, to było kluczowe spotkanie. W przedostatniej kolejce zremisowaliśmy z Ruchem. To też było bardzo ważne, bo Górnik przegrał wówczas u siebie z Zagłębiem.

Mecz z Ruchem wzbudził jednak dużo kontrowersji - zremisowaliście 1-1 dzięki bramce ręką Rafała Siemaszki. Jak pan do tego podchodzi już bardziej na chłodno, kilka dni po sezonie?

- Podchodzę w ten sposób - nie można oszukiwać. Ale to nie było tak, że Rafał widział piłkę i z premedytacją od początku planował zagrać ręką. On chciał przeszkodzić bramkarzowi, wystawił rękę, od której odbiła się piłka i wpadła. Powtarzam piłkarzom, żeby nie oszukiwali. Ale wiem jak bywa - w ferworze walki, gdy gra się o życie i bardzo utożsamia ze swoim klubem. To naprawdę porządny, skromny, waleczny chłopak.

Chyba bardziej był krytykowany za wypowiedzi po meczu niż za samą rękę.

- Proszę mi wierzyć, że to wszystko bardzo przeżywał. Mówiono, że "przycwaniakował". On czuł się z tym naprawdę bardzo źle, był mocno przybity. Wiem, że drugi raz tego nie zrobi. "Odkręcił się" dopiero dwa dni przed kolejnym meczem. Poważnie zastanawiałem się, czy w ogóle wystawiać go do gry w następnym spotkaniu. Jak wspomniałem, czasami - w ferworze walki, w meczach o życie - różne rzeczy się robi, których później się żałuje. Wiem, że źle zrobił. Jestem za tym, żeby wprowadzić system VAR (umożliwiający sędziom możliwość korzystania z powtórek wideo - red.).

W ostatniej kolejce graliście w Lubinie z Zagłębiem, już pewnym dziewiątego miejsca w lidze. Był pan spokojny i pewny swego przed spotkaniem?

- Ten mecz to była niewiadoma. Nie myślałem o Zagłębiu, bardziej skupiałem się na nas. Wiedziałem, że jeśli nie damy plamy, powinno być dobrze. My walczyliśmy o życie, oni mogli być już myślami na urlopach. Szybko zdobyliśmy dwie bramki, mogliśmy spokojniej grać. Zagłębie nie odgryzało się mocno. Często tak jest w piłce, że jeśli walczysz o życie, to biegasz szybciej i więcej niż ci, którzy już osiągnęli swój cel.

W przeszłości m.in. utrzymał pan w Ekstraklasie Podbeskidzie Bielsko-Biała (w 2014 roku), był pan chwalony za pracę w Koronie Kielce. Jak pan traktuje utrzymanie z Arką?

- Chyba jako największy sukces w mojej pracy, ponieważ miałem najmniej czasu. A jeszcze doszedł ten puchar. Podbeskidzie obejmowałem wprawdzie na ostatnim miejscu w tabeli, ale zaledwie po 12. kolejce. Było więc jeszcze mnóstwo czasu. W przypadku Arki nie miałem takiego komfortu, nawet nie było przerwy na reprezentację.

Teraz też nie będzie zbyt dużo czasu. Ekstraklasa startuje już za miesiąc, a tydzień wcześniej zagracie mecz o Superpuchar Polski z Legią Warszawa.

- To prawda. Zakończyliśmy już treningi, przygotowania wznowimy 19 czerwca. W drużynie nastąpią duże zmiany. Na razie nie wiadomo, kiedy dołączą nowi piłkarze. Być może niektórzy dopiero na początku lipca.

Na jakie pozycje najbardziej potrzebuje pan wzmocnień?

- Skrzydła, atak, środek pola. Ale jeżeli trafi się dobry piłkarz na inną pozycję, to zawsze chętnie go powitamy. Mamy nad czym pracować. Wiadomo, że odejdą od nas trzej skrzydłowi, a z napastników gole strzelał regularnie tylko Rafał Siemaszko, więc tutaj też trzeba się poprawić.

Sezon zaczniecie od mocnego uderzenia. Najpierw mecz o Superpuchar Polski, potem inauguracja Ekstraklasy, a pod koniec lipca pierwszy mecz 3. rundy eliminacji LE. Myśli pan już o potencjalnym rywalu - to może być wielka firma, np. Milan lub Everton?

- Tak, skupiamy się na różnych sprawach. Na pewno musimy się wzmocnić, bo można się skompromitować. Czy chcemy wylosować kogoś łatwiejszego? Przyjmiemy to, co da los. Przed finałem Pucharu Polski byliśmy skazywani na porażkę, a jednak poradziliśmy sobie z Lechem. Wiem, że w LE możemy trafić na wielką firmę. Sam Romelu Lukaku, jeśli oczywiście zostanie w Evertonie, może szybko "pozamiatać" na naszym polu karnym. A jeśli chodzi np. o AC Milan, to - mówiąc żartem - byłoby fajnie, bo już byłem trenerem Milanu. Tego... z Milanówka.

Będzie miał pan czas, żeby teraz nieco odpocząć?

- Nie. Właśnie jestem na treningu mojego syna, on też gra w piłkę. No i cały czas spotykamy się z działaczami, menedżerami, żeby uzgadniać sprawy dotyczące składu drużyny.

Rozmawiał Maciej Białek