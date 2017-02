Arka Gdynia - Legia Warszawa 0-1 w meczu 21. kolejki Ekstraklasy

Tomasz Jodłowiec bohaterem Warszawy. Legia wygrała po bramce reprezentanta Polski z Arką w Gdyni 1-0. Dla zespołu Jacka Magiery był to ostatni sprawdzian przed czwartkowym meczem z Ajaksem.

Zdjęcie Artur Jędrzejczyk (z lewej) wrócił do Legii /Roman Jocher /PAP

Jeśli miał to być ostateczny sprawdzian Legii przed meczem z Ajaksem Amsterdam w 1/16 finału LE, to wypadł blado. Mistrzowie Polski choć wygrali, to długimi fragmentami rozczarowywali, a skazywana na pożarcie Arka udowodniła, że nikogo w lidze się nie boi.

Obiecująco wypadła nowa gwiazda Legii - Tomasz Necid. Jeszcze trochę czasu minie, zanim 44-krotny reprezentant Czech zastąpi w stolicy Nemanję Nikolicia, ale pokazał to, czego Serbowi z węgierskim paszportem brakowało. To Necid zaliczył asystę przy golu Tomasza Jodłowca. Miał za to problem z utrzymaniem się przy piłce i grał głównie tyłem do bramki.

Aktywny był za to Artur Jędrzejczyk, który po pół roku wrócił do stolicy. Reprezentant Polski pokazywał się z prawej strony i kilka razy ruszył do przodu. Jego walory są znane, ale nie przydadzą się w starciu z Ajaksem, bo Polak wystąpił już w tym sezonie Ligi Europejskiej i nie jest uprawniony do gry.

Co ciekawe, to Arka miała w pierwszej części więcej okazji. Legia wyczekiwała przeciwnika, a pomocnicy gospodarzy próbowali wykorzystać prezenty obrońców mistrza Polski. Strzelali głównie z dystansu, a uderzenia Dominika Hofbauera i Marcusa Da Silvy minimalnie mijały bramkę Malarza.

W pierwszej połowie Arka może i strzelała częściej, ale w piłce liczy się jakość, a nie ilość. Ta leżała po stronie Legii, a gola strzelił ten, który w ostatnich miesiącach miał problemy osobiste. Po akcji prawą stroną Necida, przy drugim słupku stał Jodłowiec i pewnie trafił.

Pomocnik reprezentacji był tego dnia najlepszym z legionistów. Pracował w obronie i ofensywie. Biegał, dokładnie podawał, a także strzelał. Choć to oczywiście tylko jeden mecz, ale Jodłowiec w takiej formie może być ważnym elementem kadry przed kolejnymi spotkaniami w el. MŚ. Tym bardziej, że coraz gorzej wygląda sytuacja Grzegorza Krychowiaka w PSG.

Kwadrans przed końcem Grzegorz Niciński postawił na atak. Wprowadził na boisko Yannicka Kakoko, Dariusza Formellę i Przemysława Trytkę, który wrócił do polskiej piłki po przygodzie w Kazachstanie.

Znakomitą okazję w 76. minucie miał Formella, który strzelał głową, a piłka nieznacznie minęła bramkę Malarza. Jeszcze w doliczonym czasie gry głową uderzał Adam Marciniak, ale tego dnia bramkarz Legii zachował czyste konto.

Dzięki tej wygranej Legia traci tylko punkt do Lechii Gdańsk i Jagiellonii Białystok. Bezpośrednie starcie między tymi drużynami w niedzielę.





Arka Gdynia - Legia Warszawa 0-1 (0-1)

Bramki: 0-1 Tomasz Jodłowiec (39.).

Żółta kartka - Arka Gdynia: Michał Marcjanik, Dominik Hofbauer. Legia Warszawa: Guilherme.

Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów 9 154.

Arka: Konrad Jałocha - Tadeusz Socha, Krzysztof Sobieraj, Michał Marcjanik, Adam Marciniak - Marcus Vinicius, Antoni Łukasiewicz (61. Yannick Kakoko), Dominik Hofbauer, Mateusz Szwoch (76. Przemysław Trytko), Miroslav Bożok (61. Dariusz Formella) - Josip Barisic.

Legia: Arkadiusz Malarz - Artur Jędrzejczyk, Maciej Dąbrowski, Michał Pazdan, Adam Hlousek - Miroslav Radovic, Tomasz Jodłowiec, Michał Kopczyński, Vadis Odjidja-Ofoe, Waleri Kazaiszwili (76. Guilherme) - Tomas Necid (88. Kasper Hamalainen).

