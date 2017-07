Arka Gdynia. Komisja Ligi ukarała klub

Arka Gdynia już po pierwszej kolejce Ekstraklasy doczekała się kary od Komisji Ligi za niewłaściwe zachowanie kibiców.

Zdjęcie Kibice Arki Gdynia poczas meczu ze Śląskiem Wrocław /Adam Warżawa /PAP

Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego znakomicie rozpoczęli sezon, pokonując 2-0 Śląsk Wrocław. Trochę gorzej wypadli fani Arki, którzy odpalali race w trakcie meczu.

Komisja Ligi ukarała klub Ekstraklasy grzywną w wysokości 10 tys. zł, choć na razie zawieszoną na sześć miesięcy.

To nie pierwsza kara dla klubu z Gdyni w ostatnim czasie.

Na oficjalnej stronie Arki ukazał się apel do kibiców:



"Przypominamy, że to kolejna kara finansowa nałożona na nasz klub. Mimo wielokrotnych apeli klubu oraz spikera podczas spotkań, wciąż grupa osób naraża Arkę na straty finansowe i wizerunkowe. Nie chcemy u progu nowego sezonu, który poprzez grę Arki w Lidze Europy jest historyczny, aby nieodpowiedzialne zachowanie niszczyło to, co wspólnie budujemy.



Zawieszenie kary oznacza, że Arka będzie pod presją recydywy. Każde kolejne negatywne zachowanie skutkować będzie jej odwieszeniem, a następne będą jeszcze bardziej dotkliwe. Wspierajmy wszyscy razem naszych zawodników, dbajmy o Arkę! Arka Razem!"

WS