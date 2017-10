Po bardzo ciekawym meczu piłkarze Arki Gdynia wysoko pokonali u siebie Jagiellonię Białystok 4-1 (2-1) w 13. kolejce Ekstraklasy.

Pierwsze minuty należały zdecydowanie do przyjezdnych, którzy momentami zamykali rywali na ich połowie. Defensywa Arki spisywała się jednak bez zarzutu. Później jednak do głosu doszli podopieczni Leszka Ojrzyńskiego i już w 14. minucie zadali cios. Najpierw znakomitym strzałem przewrotką popisał się Rafał Siemaszko. Piłka odbiła się od poprzeczki, ale w odpowiednim miejscu i czasie znalazł się Michał Marcjanik, który idealnie trafił "główką" w "okienko".



"Jaga" mogła błyskawicznie odpowiedzieć. Piotr Wlazło jednak minimalnie chybił z rzutu wolnego z ponad 25 metrów. Chwilę później szansę miał Cillian Sheridan, ale jego uderzenie głową było za słabe. Tymczasem Arka w 21. minucie Arka przeprowadziła skuteczną akcję. Marian Kelemen musiał wyciągać po raz drugi piłkę z siatki w tym spotkaniu po ładnej "główce" Siemaszki.



Goście nie podłamali się takim obrotem sprawy. W 35. minucie Jagiellonia zdobyła kontaktową bramkę. Arvydas Novikovas dokładnie dośrodkował z rzutu wolnego z prawej strony, a Taras Romanczuk strzałem głową zmusił do kapitulacji Pavelsa Steinborsa. "Jaga" mogła doprowadzić do wyrównania w 38. minucie. Karol Świderski jednak strzelił po ziemi za słabo, żeby zaskoczyć bramkarza Arki. Ta zmarnowana okazja mogła się zemścić, bo z kontrą ruszyli gospodarze. Na bramkę "Jagi" pędził Siemaszko, którego tuż przed polem karnym sfaulował Bartosz Kwiecień za co otrzymał żółtą kartkę. Z wolnego technicznie uderzył Mateusz Szwoch, ale trafił w mur.



Pierwsza połowa była ciekawym widowiskiem i kibice liczyli na to, że po zmianie stron będzie podobnie. I nie zawiedli się.



W 61. minucie Arka prowadziła już 3-1. Marcin Warcholak "huknął" lewą nogą z rzutu wolnego obok muru. Kelemen przepuścił piłkę do siatki. Ten gol obciąża konto bramkarza Jagiellonii. Słowak w pewnym stopniu zrehabilitował się w 68. minucie, kiedy wyciągnął się jak struna i wybił piłkę na rzut rożny po strzale Damiana Zbozienia.



W 70. minucie zakotłowało się w polu karnym Arki. "Jaga" miała trzy doskonałe szanse, żeby strzelić gola. Najpierw Steinbors kapitalnie obronił strzał głową Świderskiego. Dobitka Czernycha wylądowała na słupku i za chwilę jeszcze jedną okazję miał Świderski. Znów kapitalnie interweniował bramkarz Arki.



W 78. minucie było już 4-1 dla gospodarzy. Niefortunnie interweniował Piotra Wlazło, który próbował wybić piłkę głową po wrzucie z autu, ale uczynił to tak, że trafił do własnej bramki.

Zadowolona z wysokiego prowadzenia Arka oddała pole rywalom, którzy ambitnie próbowali zmniejszyć rozmiary porażki, ale im się to nie udało.

Po tym zwycięstwie gdynianie awansowali na 7. miejsce w tabeli (19 pkt).



Arka Gdynia - Jagiellonia Białystok 4-1 (2-1)

Bramki:

1-0 Michał Marcjanik (14 - głową)

2-0 Rafał Siemaszko (21 - głową)

2-1 Taras Romanczuk (35 - głową)

3-1 Michał Warcholak (61 - z wolnego)

4-1 Piotr Wlazło (78 - gol samobójczy)

