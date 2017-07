Arka Gdynia. Dominik Midak nowym właścicielem klubu

Dominik Midak został nowym właścicielem Arki Gdynia. 20-latek przejął 60 procent akcji klubu.

Zdjęcie Piłkarze Arki Gdynia mają nowego właściciela /Mateusz Włodarczyk /Agencja FORUM

Młodego biznesmena zapewne nigdy nie byłoby stać na zakup klubu, ale umożliwił mu to majątek ojca, który prężnie działa w branży recyklingu i gospodarowania odpadami. Informację o zmianach właścicielskich w Arce podał portal weszlo.com.

W klubie na stanowisku prezesa ma pozostać Wojciech Pertkiewicz. Nie zanosi się też na zmiany w sztabie trenerskim drużyny. Trener Leszek Ojrzyński powinien być spokojny o swoją posadę. Zmienić ma się jedynie dyrektor sportowy, którym do tej pory był Edward Klejndinst. Jego posadę miałby zająć były piłkarz Legii - Piotr Włodarczyk. Jest on teraz prezesem Ożarowianki Ożarów, w której kiedyś grał Dominik Midak. Włodarczyk odniósł się jednak do sprawy i przyznał, że nic mu o tym nie wiadomo.

O nowym właścicielu Arki wiadomo niewiele. Młody Midak niedawno próbował wystartować ze start-upem Vendo. Razem z kolegami stworzył platformę, która miała służyć do przeprowadzania wstępnych castingów. 20-latek w świecie biznesu jest nową osobą i dopiero stawia w nim pierwsze kroki, więc trudno znaleźć na jego temat więcej informacji. Nie wiadomo też za ile kupił on udziały w Arce, ani ile zamierza zainwestować w drużynę.



Na oficjalnej stronie Arki nie ma na razie żadnych oficjalnych informacji odnośnie zmian właścicielskich w klubie.



