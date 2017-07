Arka Gdynia. Czterech piłkarzy na testach

Siergiej Kriwiec, Ivica Zunić, Frederik Helstrup oraz Philip Hellquist przebywają na testach w Arce Gdynia. Jutro cała czwórka zagra w sparingowym meczu Arki w Gniewinie z izraelskim Hapoelem Ra’ananna.

Zdjęcie Siergiej Kriwiec (przy piłce) może zostać nowym zawodnikiem Arki Gdynia /Marek Lasyk /East News

Piłkarze, którzy nie znajdą się w kadrze gdyńskiego klubu na mecz z Sandecją Nowy Sącz, zagrają w sobotnim sparingu z 10. drużyną ostatniego sezonu ligi izraelskiej - Hapoelem Ra'ananna. Wspomoże ich czwórka testowanych piłkarzy.



W Polsce najbardziej znanym spośród testowanych graczy jest Siergiej Kriwiec. Białorusin to ofensywny pomocnik, w zeszłym sezonie grający dla Wisły Płock, gdzie w 23 meczach zdobył dwie bramki. W przeszłości był też zawodnikiem Lecha Poznań, z którym grał w Lidze Europejskiej.



Ivica Zunić jest chorwackim środkowym obrońcą. Imponujący warunkami fizycznymi (mierzy 196 cm) gracz także ma na koncie przygodę z polskim futbolem. W latach 2012-14 reprezentował bowiem barwy GKS-u Tychy. Jego ostatnim klubami były ukraiński Wołyń Łuck oraz austriacki FK Orenburg.



Środek obrony to pozycja, którą wyraźnie chce wzmocnić trener Arki Leszek Ojrzyński. Na tej samej pozycji występuje bowiem inny testowany gracz - Frederik Helstrup. 24-letni Duńczyk grał w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju. Przez ostatnie trzy lata był graczem Helsingborga IF, gdzie w 73 meczach zdobył 2 bramki.

Reklama