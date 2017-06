Arka Gdynia. 26 zawodników na zgrupowaniu

26 piłkarzy Arki Gdynia wyjechało w poniedziałek na zgrupowanie do Władysławowa, które potrwa do 26 czerwca. W tym gronie znalazł się także niespełna 30-letni obrońca Adam Danch, który z 13. zespołem ekstraklasy podpisał dwuletni kontrakt.

W Arce od razu po rozpoczęciu przygotowań zdecydowano się wyjechać na obóz, bo ze względu na odbywające się w Gdyni mecze mistrzostw Europy do lat 21 drużyna nie może trenować na własnym obiektach.

Wyjazd do Centralnego Ośrodka Sportu Cetniewo poprzedziły badania wydolnościowe. Nie wzięło w nich udziału czterech zawodników, którym skończyły się wypożyczenia z innych klubów - bramkarz Konrad Jałocha oraz pomocnicy Mateusz Szwoch (obaj Legia Warszawa), Dariusz Formella (Lech Poznań) i Adrian Błąd (Zagłębie Lubin). W klubie postanowiono nie przedłużać także kontraktów ze słowackim pomocnikiem Miroslavem Bożokiem i napastnikiem Pawłem Abbottem.

Na zgrupowanie nie pojechał także kontuzjowany gruziński pomocnik Luka Zarandia oraz bramkarze Pavels Steinbors i pozyskany w piątek Krzysztof Pilarz - obaj golkiperzy powinni jednak w tym tygodniu dołączyć do zespołu.

Z nowych piłkarzy trener Leszek Ojrzyński ma do dyspozycji słowackiego obrońcę Tomasa Kosuta i napastnika Michał Żebrakowskiego oraz Adama Dancha, który w poniedziałek podpisał dwuletnią umowę. Ten obrońca grał ostatnio w Górniku Zabrze, ale w kwietniu rozwiązał umowę ze śląskim klubem. Do Władysławowa pojechali ponadto wypożyczeni w zeszłym sezonie do innych klubów Szymon Lewicki (Podbeskidzie Bielsko-Biała), Dawid Tomczak (Gryf Wejherowo), Jakub Bach (Olimpia Zambrów), Paweł Wojowski (Stomil Olsztyn) oraz Maksymilian Hebel, Jakub Wawszczyk i Mateusz Węsierski (KS Chwaszczyno).

Na obozie będzie także testowany 22-letni boczny pomocnik Patryk Kun, który występował poprzednio w pierwszoligowym Stomilu Olsztyn.

"Żółto-niebiescy" mają w planie trzy mecze kontrolne - w sobotę 24 czerwca zagrają z mistrzem Cypru Apoelem Nikozja, 1 lipca ich rywalem będzie beniaminek ekstraklasy Sandecja Nowy Sącz, a trzy dni później w ostatnim sparingu zmierzą się z łotewską drużyną Spartaks Jurmala.

7 lipca gdynian czeka w Warszawie konfrontacja o Superpuchar Polski z Legią Warszawa, a w inauguracyjnym meczu nowego sezonu arkowcy zagrają w niedzielę 16 lipca o godzinie 15.30 na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław.