Narciarskie MŚ. Wiceprezes PZN ocenia szanse. Wideo

Szesnastu polskich sportowców wystartuje w rozpoczynających się 22 lutego mistrzostwach światach w narciarstwie klasycznym w Lahti. - Nie mamy konkretnych oczekiwań medalowych, to się nie sprawdza. Jedziemy do Finlandii jako faworyci w skokach narciarskich, na skoczni normalnej i dużej oraz w konkursie drużynowym. Ostatnie wyniki Justyny Kowalczyk pokazują, że jej medal byłby niespodzianką, a w narciarstwie zdarzają się one rzadko - powiedział wiceprezes PZN Andrzej Wąsowicz. Dostawca: x-news