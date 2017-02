Justyna Kowalczyk wygrała bieg łączony PŚ w Pjongczang

Najlepsza polska biegaczka narciarka Justyna Kowalczyk spisała się na medal! Prowadziła od startu do mety i wygrała Pucharu Świata w biegu łączonym 2 x 7,5 km, rozgrywany na trasie przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Pjongczang! Polka wyprzedziła Amerykankę Elisabth Stephen o 56 sekund i Japonkę Masako Ishidę o 1:14.8.

Zdjęcie Justyna Kowalczyk w Pjongczang. /PAP/EPA

Justyna zgarnęła też dwie premie sprinterskie umieszczone na trasie.

W zawodach nie bierze udziału 19 czołowych zawodniczek z klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, które szlifują formę przed zaczynającymi się za 18 dni MŚ w Lahti. Bieg jest rozgrywany w temperaturze plus sześć stopni Celsjusza, więc kluczowe znaczenie będzie miało także smarowanie nart.

Tym większa jest szansa pauzującej ostatnio Justyny na zajęcia miejsca na podium.



Polska "Królowa Nart" objęła prowadzenie od startu, po dystansie 1,3 km wypracowała przewagę pięciu sekund. Pierwszą część trasy zawodniczki pokonują stylem klasycznym, który jest domeną Justyny.

Po dwóch kilometrach Polka miała już 17 sekund przewagi nad goniącą ją Japonką Masado Ishidą!



Po 3.75 km Kowalczyk prowadziła o 27,5 sekundy przed Norweżką Anną Svendsen, za której plecami była Ishida.

Na kolejnym odcinku pomiarowym, po 5.05 km, Justyna miała już 38,5 sekundy przewagi nad Ishidą, za którą o sekundę podążała Niemka Elisabeth Schicho.

Biegaczka z Kasiny Wielkiej szła jak burza! 6.15 km pokonała w 17 minut i 55 sekund, szybciej o 44 sekundy niż Ishida i o 45.6 s. niż Svendsen. Schicho traciła 47.2 s do Polki.



Do zmiany nart i startu techniką dowolną Kowalczyk dotarła po 22 minutach i 23 sekundach, zyskując przewagę 52.2 s nad Svendsen i 53.3 s nad Ishidą. Schicho traciła do Polki 55.9 s.

Zdjęcie Kolejność na półmetku biegu 2x7,5 km. /



Jeśli rywalki Kowalczyk miały nadzieję na gonienie Polki stylem łyżwowym, to przynajmniej na jego początku musiały się srodze rozczarować. Po 8,4 km "Królowa Nart" odskoczyła na minutę i dwie sekundy Ishidzie i Elizabeth Stephen z USA!

Po 9.6 km Justyna dołożyła rywalką kolejną sekundę i nad Stephen i Ishidą! Te dwie biegaczki odskoczyły reszcie stawki o 19 sekund i próbowały dogonić Polkę!



Po 32 minutach i 30 sekundach biegu, na 11. km Stephen przyspieszyła i zgubiła Japonkę.

Dystans 11.25 km Polka pokonała w 32:46.6, prowadząc przed Stephen o 59.2 s i przed Ishidą o ponad minutę - 1:06.2! Norweżka Svendsen traciła do Kowalczyk prawie 90 sekund!



Na niespełna trzy kilometry przed metą, po 12.15 km Kowalczyk zameldowała się w 35:34.2, o 1:03.8 przed Amerykanką i o 1:14 przed Japonką! Zwycięstwo przybliżało się do "Królowej Nart" wraz z jej mocnymi susami na trasie! Najlepsza z Rosjanek - Anna Miedwiediewa traciła wówczas do Polski 1:50!

Po 39 minutach walki Justyna dostała instrukcje od serwismena: "Minuta pięć przewagi! Dawaj spokojnie do mety!"



Gdy po 13.35 km przewaga Kowalczyk prowadziła z ponad minutową przewagą, stało się jasne, że nikt jej nie może odebrać zwycięstwa!