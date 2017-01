Apoloniusz Tajner o Justynie Kowalczyk: Wierzę, że zdobędzie medal MŚ

Justyna Kowalczyk zniknęła z Pucharu Świata, aby jak najlepiej przygotować się do biegu na 10 km stylem klasycznym podczas mistrzostw świata w Lahti. - Głęboko wierzę, że zdobędzie medal - przekonuje Apoloniusz Tajner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Justyna Kowalczyk wytyczyła sobie konkretny cel na obecny sezon - medal mistrzostw świata w biegu na 10 km. Cały sezon podporządkowała temu, aby 28 lutego być w najwyższej formie.

Czy nasza dwukrotna mistrzyni olimpijska zaskoczy faworyzowane rywalki i zdobędzie swój dziewiąty medal mistrzostw świata?

- W moim przekonaniu nie byłaby to niespodzianka. Głęboko wierzę w to, że zdobędzie medal w biegu na dziesięć kilometrów stylem klasycznym - przekonuje szef PZN Apoloniusz Tajner.

- Specjalnie się przygotowuje, dlatego nie startuje w biegach stylem dowolnym. Zwłaszcza w Tour de Ski, w którym większość startów jest w stylu dowolnym - przypomniał prezes PZN.

- Jest w ciszy i spokoju, ale generuje siły na start główny. Przygotowuje się do mistrzostw świata, no i potem będą igrzyska olimpijskie, na którym jej celem będzie bieg na trzydzieści kilometrów stylem klasycznym. Właśnie dlatego startuje w długich biegach masowych. Wszystko ma więc poukładane do Pjongczang, a co potem? Pewnie jeszcze sama nie wie - zakończył Apoloniusz Tajner.