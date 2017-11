Maja Kuczyńska wicemistrzynią świata w indoor skydivingu. Wideo

17-letnia Maja Kuczyńska wicemistrzynią świata w indoor skydivingu. Polka osiągnęła ten sukces podczas zawodów w Montrealu, startując po raz pierwszy w gronie seniorów. - To była subiektywna ocena jury - przyznała Kuczyńska, która zaczęła treningi w wieku 10 lat. - Powietrze w tunelu może lecieć nawet z prędkością 300 km/h i trzeba mieć dużo siły, by kontrolować ciało. To wymaga wielu treningów. Nadal mieszkam we Wrocławiu, zatem żeby potrenować w Warszawie, gdzie jest tunel, musi być to weekend - dodała 17-latka. Źródło: TVN24/x-news