Taniec na rurze oficjalnie dyscypliną sportową. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

Taniec na rurze został oficjalnie potwierdzony jako dyscyplina sportowa. Poinformowało o tym Zgromadzenie Generalne Międzynarodowych Federacji Sportowych (GAISF). To oznacza, że „pole dance” ma również szanse zostać w przyszłości dyscypliną olimpijską. Dąży do tego Międzynarodowa Federacja Tańca na Rurze, której szefem jest Katie Coates. W 2012 roku odbyły się pierwsze mistrzostwa świata. Według ekspertów, realnym terminem wprowadzenia „pole dance” do programu igrzysk byłby 2028 rok.

Zaliczenie tańca na rurze do grona dyscyplin sportowych oznacza m.in., że profesjonalni zawodnicy będą musieli przechodzić przez testy antydopingowe/RUPTLY/x-news