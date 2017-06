Zawody jeździeckie CSI4*: Grzelczyk najlepszy w konkursie Dużej Rundy

Kamil Grzelczyk (Bogusławicki KJ) na koniu Wibaro wygrał zaliczany do światowego rankingu konkurs Dużej Rundy podczas międzynarodowych zawodów jeździeckich CSI4* (pula nagród 860 tysięcy zł), które w czwartek rozpoczęły się w Poznaniu.

Konkurs Dużej Rundy (wysokość przeszkód 145 cm) to jeden z czterech, w którym zawodnicy walczą o punkty do światowego rankingu. Parkur bez punktów karnych i w najlepszym czasie (64,20 s) pokonał aktualny mistrz kraju Grzelczyk, który za zwycięstwo otrzymał premię 25 tysięcy złotych. Drugą lokatę zajął Niemiec Michael Koelz (koń FST Dipylon), który do Polaka stracił 1,35 s.

W pierwszej "10" konkurs ukończyło czterech innych polskich zawodników. Lider rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego Jarosław Skrzyczyński (Jerico) był piąty, Mściwoj Kiecoń (Aloubet KV) - szósty, Jan Bobik (Farmer) - siódmy, a Wojciech Wojcianiec (Naccord Melloni) zajął dziesiątą lokatę.

W innym ciekawszym konkursie pierwszego dnia zawodów - Średniej Rundy (wys. przeszkód 140 cm) drugie miejsce zajął Maksymilian Wechta (Celtia II), który musiał uznać wyższość jedynie Belga Dominique Hendrickxa (Conventa). Krzysztof Ludwiczak na koniu Stakkatan był czwarty, a Łukasz Troszczyński (Catlin) uplasował się na piątej pozycji.

Najważniejszym punktem czterodniowej rywalizacji będzie niedzielny konkurs Grand Prix, w którym zawodnicy rywalizować będą o niemałe nagrody - pula wynosi 100 tysięcy euro. Jest to równocześnie konkurs zaliczany do światowego rankingu oraz eliminacja do tegorocznych mistrzostw Europy.

Poznańska impreza jest jedną z najważniejszych w kraju, obok zawodów CSIO w Sopocie. W zawodach uczestniczy ponad 100 jeźdźców dosiadający 260 koni. Zawody CSI4* to jednocześnie VIII Memoriał Macieja Frankiewicza, zmarłego w 2009 roku wiceprezydenta Poznania.