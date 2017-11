Tiger Woods zaskoczony wysoką formą po dłuższej przerwie

Amerykanin Tiger Woods po dziewięciu miesiącach nieobecności w turniejach golfowych z powodu kontuzji zamierza pod koniec listopada zagrać na w Hero World Challenge na Bahamach. Jeden z najlepszych zawodników w historii tej dyscypliny zaskoczony jest formą.

Zdjęcie Tiger Woods /AFP

"Nie mogę uwierzyć, że jestem w tak wielkiej formie. Cieszą zwłaszcza celne uderzenia z dalekich odległości. Nie wiedziałem, na ile kontuzja utrudni mi grę" - powiedział Woods mający w kolekcji 14 zwycięstw w turniejach Wielkiego Szlema.

W kwietniu ubiegłego roku, po raz czwarty z rzędu poddał się operacji pleców. 30 listopada zagra na polu w organizowanym przez siebie turnieju w Albany Golf Club, zaliczanym do nieoficjalnych zawodów amerykańskiego cyklu PGA-Tour.

W rankingu najlepszych zawodników świata opublikowanym 6 listopada na czele znajduje się trójka rodaków Woodsa. Prowadzi Dustin Johnson - 11,69 pkt przed Jordanem Spiethem - 9,85 i Justinem Thomasem - 9,08. W czołowej dziesiątce plasuje się dwóch kolejnych Amerykanów. Brooks Koepka (6,48) jest siódmy, natomiast Rickie Fowler (6,24) dziesiąty. Woods, były lider rankingu (przez 683 tygodnie) plasuje się na odległym 1183. miejscu.

Przygodę z golfem Woods rozpoczął mając dwa lata. Rok później na dziewięciodołkowym polu w Navy Golf Club w rodzinnej miejscowości Cypress w Kalifornii uzyskał wynik 48, a w wieku 8 lat zagrał 2 rundy z liczbą uderzeń odpowiednio 78 i 76, wygrywając mistrzostwa USA juniorów w najmłodszej grupie wiekowej (9-10), mimo iż jako jedyny miał tylko 8 lat.

Był najmłodszym zawodnikiem, który wygrał turniej Masters. W 1997 triumfował w The Masters Tournament, mając wtedy 21 lat i 3 miesiące. Pozostałe sukcesy w turniejach Wielkiego Szlema: The Masters Tournament (2001, 2002, 2005), US Open (2000, 2002, 2008), British Open (2000, 2005, 2006) oraz PGA Championship (1999, 2000, 2006, 2007).

Przydomek "Tiger" Woods otrzymał na cześć wietnamskiego przyjaciela jego ojca. Woods jest mieszanego pochodzenia - jego ojciec był pół krwi Afroamerykaninem, ćwierć Chińczykiem i ćwierć Indianinem, natomiast matka jest pół Tajką, ćwierć Chinką i ćwierć Holenderką.

W 2009 roku Woods, wówczas najlepiej zarabiający sportowiec świata, był bohaterem skandalu obyczajowego. Na jaw wyszły wtedy jego liczne zdrady. Rok później rozwiódł się, a później jego karierę przerywały problemy zdrowotne.