Survival Race. Ekstremalny majowy weekend na poznańskiej Malcie

Startuje kolejna edycja Survival Race, czyli ekstremalnych, miejskich biegów z przeszkodami. W dniach 13-14 maja poznański Tor Malta zamieni się w miasteczko festiwalowe z widowiskowym torem przeszkód w roli głównej. Organizatorzy zapowiadają w sezonie 2017 całą masę atrakcji i nowości zarówno dla śmiałków startujących w biegu, jak i kibiców.

Survival Race to możliwość przeżycia emocjonującej przygody oraz sprawdzenia swoich umiejętności na specjalnie zaprojektowanym torze przeszkód osadzonym w miejskiej scenerii. To rywalizacja z innymi zawodnikami przy niepowtarzalnej atmosferze pomocy i współpracy, dająca dużo satysfakcji i motywacyjnego kopa. W nowej edycji organizatorzy Survival Race przygotowali dla uczestników oraz kibiców biegu sporo niespodzianek. Najważniejszą z nich jest rozszerzenie imprezy na dwa dni, z rozbudowanym miasteczkiem festiwalowym oraz większą liczbą fal na trasie, co pozwoli na sprawniejszą organizację... i jeszcze więcej adrenaliny dla zawodników i kibiców.



Premierowe przeszkody i nowe trasy dla koneserów

Podobnie jak w ubiegłych latach, biegi Survival Race odbędą się na trzech podstawowych dystansach, tak by umożliwić start wszystkim chętnym - bez względu na predyspozycje. Na osoby rozpoczynające swoją przygodę z ekstremalnymi zawodami czekać będzie "Starte", czyli 3 km i przynajmniej 15 przeszkód. Dla bardziej zaawansowanych śmiałków przygotowana będzie trasa "Warrior" licząca minimum 30 przeszkód na dystansie 6 km. Najwięksi twardziele muszą przygotować się na piekło formuły "Machine" zgotowane przez 50 przeszkód na trasie 12 km.



Na przekraczających granice hardcore’owców opracowano również dodatkowy, morderczy tryb "Animal" (czyli podwójna trasa "Machine") oraz najbardziej ekstremalny tryb "Monster", obejmujący potrójne pokonanie dystansu "Machine". Co roku najwięcej emocji wśród uczestników biegu wzbudzają przeszkody przygotowane przez organizatorów. - Wśród przeszkód cieszących się największą popularnością na prowadzenie wybija się zdecydowanie Quarter Pipe, czyli gigantyczna, 4-metrowa rampa. W ubiegłym sezonie dużą frajdę sprawiła też zamieszczona na stoku Malta Ski 100-metrowa zjeżdżalnia Slip&Slide. W tym roku Survivalowcy będą musieli zmierzyć się m.in. z premierową Piramidą - mówi Dawid Lewandowski, organizator Survival Race.



Dwudniowy festiwal i nowa formuła Survival Race Kids

W czasie survivalowego, majowego weekendu będzie aktywna Strefa Festiwalowa, uwzględniająca atrakcje rekreacyjne, rozszerzoną, foodtruckową strefę kulinarną, jak i wyzwania z nagrodami przygotowanymi przez organizatorów oraz sponsorów imprezy. Najmłodszych miłośników ekstremalnych wrażeń ucieszy z pewnością nowa formuła Survival Race Kids, czyli mini toru przeszkód. Mogą wziąć w nim udział, po uprzedniej rejestracji, dzieci w wieku od 3 do 13 lat, na które czekają trzy trasy: "Krasnal", "Pirat" i "Ninja", dostosowane do grupy wiekowej uczestnika. Starsi kibice będą mogli z kolei spędzić ciekawie czas w strefie targowej Sport/Fun, gdzie zaprezentowane zostaną zajawkowe gadżety i usługi dla osób aktywnych, pasjonujących się sportem.



Bardzo ważnym aspektem biegu jest też jego cel charytatywny. W tym roku część pieniędzy ze sprzedaży pakietów startowych zostanie przekazana na rzecz uczestniczki ubiegłorocznej edycji Survival Race, Marzanny Wieczorek, która jest podopieczną fundacji Avalon.



Rozkład jazdy - Poznań

Survival Race w Poznaniu odbędzie się w weekend 13-14 maja na terenie Malta Poznań. W sobotę 13 maja na starcie biegu staną zawodnicy mierzący się z dystansem 3 i 12 km oraz 24 i 36 km. W niedzielę odbędzie się bieg na trasie 6 km. Szczegółowa mapa trasy biegu zostanie udostępniona wkrótce na stronie biegu. Organizatorzy zachęcają do skorzystania - w ramach przygotowań do startu - z wirtualnego planu treningowego dostępnego na stronie wydarzenia bądź wzięcia udziału w treningach organizowanych przez partnerów wydarzenia na terenie Poznania. Więcej informacji na temat Survival Race, biletów na imprezę oraz treningów w Poznaniu można znaleźć na stronie www.survivalrace.pl lub na fanpage’u wydarzenia.