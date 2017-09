Sebastian Janikowski nie zagra z Tennessee Titans

Jedyny Polak w NFL Sebastian Janikowski ma problemy z plecami i został umieszczony przez klub Oakland Raiders na tzw. liście kontuzjowanych. W niedzielę (czasu miejscowego) Raiders zainaugurują sezon meczem z Tennessee Titans.

Zdjęcie Sebastian Janikowski /Harry How /Getty Images

39-letni Janikowski, który niedawno przedłużył kontrakt (według amerykańskich mediów wynagrodzenie zasadnicze zmniejszono mu z 4 do 3 milionów dolarów), ze względu na uraz nie zagrał w dwóch ostatnich spotkaniach sparingowych.

Reklama

W składzie zastąpi go urodzony we Włoszech 27-letni Giorgio Tavecchio.

Do tej pory polski kicker (kopacz) rozegrał 268 meczów w barwach Raiders, co jest klubowym rekordem. Janikowski występuje w Oakland Raider od 2000 roku. Od tego w lidze pozostali także dwaj inni zawodnicy: Shane Lechler z Houston Texans i Tom Brady z New England Patriots. Polak opuścił tylko cztery spotkania...

Do pochodzącego z Wałbrzycha kopacza należą także inne rekordy - 55 razu zdobywał punkty po uderzeniach z odległości co najmniej 50 jardów (ok. 50,3 m). Najlepszy wynik to 63 jardy (57,6 m) w meczu z Dennver w 2011 roku.

W poprzednim sezonie gracze Raides odpadli w pierwszej rundzie fazy play-off. Wrócili do niej po 14 latach przerwy.