PŚ w szachach: Duda i Wojtaszek w drugiej rundzie

Jan-Krzysztof Duda i Radosław Wojtaszek awansowali do drugiej rundy turnieju o szachowy Puchar Świata, który wyłoni także pretendentów do walki o tytuł mistrza globu. Z rozpoczętej w niedzielę w Tbilisi rywalizacji z udziałem 128 zawodników odpadł Kacper Piorun.

Duda (MKS MOS Wieliczka) pokonał Gruzina Lewana Panculaję 2:0, Wojtaszek (MTS Kwidzyn) odniósł zwycięstwo nad Brazylijczykiem Felipe de Cresce El Debsem 1,5:0,5, a Piorun (KSz Stilon Gorzów) przegrał z mistrzynią świata Chinką Yifan Hou 0,5:1,5.

Do drugiej rundy awansował m.in. mistrz świata Norweg Magnus Carlsen. Natomiast jego finałowy rywal ubiegłorocznego meczu w Nowy Jorku, 27-letni Siergiej Karjakin przystąpi we wtorek do barażowych partii z... 16-letnim reprezentantem Australii Antonem Smirnovem. Po dwóch partiach pierwszej rundy reprezentant Rosji, zdobywca Pucharu Świata w 2015 roku, niespodziewanie remisuje 1:1.

Pula nagród turnieju w Tbilisi, który potrwa do 28 września, wynosi 1,6 mln dolarów. Zwycięzca otrzyma 120 tys.