PP kobiet w ciężarach: tytuł dla Joanny Łochowskiej

W rozegranych na pomoście w Ciechanowie zawodach indywidualnego Pucharu Polski kobiet w podnoszeniu ciężarów po raz trzeci z rzędu zwyciężyła Joanna Łochowska (UKS Zielona Góra), która w dwuboju uzyskała 195 kg (87 + 108) - 284,8 pkt w klasyfikacji Sinclaira.

Drugie miejsce zajęła Katarzyna Kraska (KS Budowlani Opole) - 196 kg (83 + 113); 270,4 pkt. Na trzeciej pozycji uplasowała się Patrycja Piechowiak (Budowlani Całus Nowy Tomyśl) 201 kg (90 + 111); 248,2 pkt.

W zawodach wystąpiło 12 zawodniczek.

- Cieszę się z wygranej, ale do optymalnej formy jeszcze - moim zdaniem - sporo brakuje. Przyjechałam do Ciechanowa ze Spały, gdzie jestem na kadrowym zgrupowaniu. Startowało mi się dość dobrze, ale było mi jakoś ciężko. Ale to jest efektem ostatniej pracy ze sztangą. Wynik może i solidny, ale by myśleć o mistrzostwach świata, muszę uzyskać ponad 200 kg w dwuboju. Nie ma innego wyjścia. Na szczęście dopisuje zdrowie i jestem dobrej myśli - powiedziała Łochowska.