Oakland Raiders przenoszą się do Los Angeles. Jest zgoda

Oakland Raiders będą pierwszym klubem NFL, który zagra w Las Vegas. Zgodziła się na to liga. W zespole występuje polski kopacz Sebastian Janikowski.

Zdjęcie Kibice w Los Angeles już witają Raiders /AFP

Taką decyzję podjęto na dorocznym zebraniu w Phoenix. Za przeprowadzką zagłosowało 31 z 32 klubów. Odmienne zdanie miał tylko klub Miami Dolphins.

Reklama

Raiders będą jeszcze grać w Oakland przez dwa lata, a być może nawet trzy, do kiedy nie zostanie ukończony ich nowy stadion w Las Vegas, który będzie kosztował 1,9 mld dolarów.

"Raiders narodzili się w Oakland i Oakland zawsze będzie cząstką naszego DNA" - powiedział Mark Davis, właściciel Raiders.

"Wiemy, że część kibiców będzie zawiedziona, a nawet zła, ale mamy nadzieję, że nie skierują swojej frustracji w kierunku zawodników, trenerów i całego sztabu" - dodał.

To trzecia zmiana lokalizacji w klubu w ostatnich 14 miesiącach. W styczniu 2016 roku NFL zgodziło się na powrót St. Louis Rams do Los Angeles, a w styczniu tego roku na przenosiny San Diego Chargers do Los Angeles.