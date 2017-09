Narzeczona Grzegorza Krychowiaka wróciła do Paryża. Miała powód

Grzegorz Krychowiak, po wypożyczeniu z Paris Saint-Germain do West Bromwich Albion, wraca do wielkiej piłki, a przede wszystkim do regularnych meczów. Swoisty powrót, ale w zupełnie innym celu, ma miejsce także w przypadku narzeczonej reprezentanta Polski - Célii Jaunat, która deszczową Anglię zamieniła na jedną ze światowych stolic mody.

Krychowiak ciągle jest piłkarzem paryskiego giganta, ale fatalny okres w karierze, w naszpikowanej gwiazdami drużynie, zmusił defensywnego pomocnika do poszukania innej przystani. W ten sposób, przedostatniego dnia sierpnia, "Krycha" trafił na wypożyczenie do zespołu angielskiej ekstraklasy West Bromwich Albion.

W klubie z przedmieść Birmingham zawodnik, który znów wrócił do łask selekcjonera Adama Nawałki, zarabia fortunę. W zespole z West Midlands 27-latek jest prawdziwym krezusem, ze zdecydowanie najwyższą pensją w drużynie, inkasując niespełna 110 tysięcy funtów... tygodniowo!

Polsko-francuska para żyje więc na bardzo luksusowym poziomie, a rozkochana w modzie Jaunat stara się być na bieżąco z wszelkimi trendami. Stąd nie dziwi, że urocza Célia wróciła do Paryża, by wziąć udział w trwającym tam tygodniu mody Paris Fashion Week 2017.

To okno wystawowe dla najlepszych projektantów i domów mody na świecie, gdzie gwiazdy i modelki odnajdują swoje kolejne inspiracje. Célia nie mogła przepuścić okazji i bierze udział w tym wielkim wydarzeniu, co tradycyjnie udokumentowała na swoim oficjalnym koncie na Instagramie.

Najpierw czasowo pożegnała się z Anglią: "Do widzenia Birmingham, nadszedł czas, żeby wrócić do domu na tydzień z modą w Paryżu" - napisała.

Teraz z kolei zamieściła bardzo frywolne zdjęcie, w zalotnej pozie, też z podpisem. "Wróciłam do domu. Jestem gotowa na noc" - napisała.



