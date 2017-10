MŚ w wioślarstwie. Anna Wierzbowska dumna z medalu siostry i koleżanek

Poszkodowana w wypadku wioślarka Anna Wierzbowska, która opuściła zakończone w niedzielę w Sarasocie mistrzostwa świata, nie kryła radości ze srebrnego medalu siostry i koleżanek w czwórce bez sterniczki. "Dziewczyny zrobiły to genialnie" - chwaliła.

Zdjęcie Maria Wierzbowska, Monika Ciaciuch, Joanna Dittmann i Olga Michalkiewicz /PAP/EPA

26-letnia zawodniczka klubu LOTTO Bydgostia została potrącona przez busa podczas treningu na rowerze w okolicach Wałcza. Doznała złamania nogi i od razu wiedziała, że nie zdąży wyleczyć się przed imprezą na Florydzie. Zamiast niej, wraz z Marią Wierzbowską, Moniką Ciaciuch i Joanną Dittmann popłynęła Olga Michałkiewicz.

Reklama

Dyrektor sportowy Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Bogdan Gryczuk ocenił w niedzielę, że srebro tej osady było największym pozytywnym zaskoczeniem reprezentacji w Sarasocie. Anna Wierzbowska przewidziała miejsce na podium przed finałem.

"Obserwując wcześniejsze biegi, powiedziałam tacie, że dziewczyny mają szansę na medal. Ale to, w jaki sposób poprowadziły ten finał, zaskoczył chyba wszystkich. Zrobiły to genialnie, wielkie ukłony w ich stronę. Rozmawiałam później z Marysią i powiedziała mi, że wszystko wyszło im dokładnie tak, jak sobie zaplanowały. Huragany, wypadki, przekładanie wyjazdu... fajnie, że pomimo tych przeciwności losu udało się przełożyć dobrą formę na wynik" - powiedziała mieszkanka Krakowa.

Jeszcze przed wyjazdem do USA, podczas zgrupowania w Wałczu, z dyspozycji osady niezadowolona była Ciaciuch. "Prezentujemy poziom kreta na Żuławach" - żartowała.

"Marysia też mówiła, że początki w Wałczu były ciężkie, a zaczęły fajnie pływać dopiero, jak przyjechały na Florydę" - dodała Anna Wierzbowska.

Jak relacjonowała, w telewizji śledziła mistrzostwa od początku.

"Spędziłam cały tydzień oglądając wszystkie możliwe starty, ale ten był dla mnie najważniejszy. Akurat tata, żeglarz, wrócił z rejsu, więc mogliśmy przeżywać występy całą rodziną. Reprezentacja wypadła dobrze. Bardzo mi żal dwójek podwójnych wagi lekkiej kobiet i mężczyzn. Czwarte miejsca, a przez cały sezon super pływali... Szkoda, bo uważam, że te osady zasługują na medale. Ale co się odwlecze, to nie uciecze..." - oceniła starsza z sióstr Wierzbowskich.

Rywalizacja w tej konkurencji została już dodana do programu igrzysk olimpijskich w Tokio w 2020 roku. Wiąże się to ze wzrostem jej popularności we wszystkich krajach.

"Biorąc pod uwagę, jak krótko pływałyśmy w tym składzie, prognostyk przed olimpiadą jest świetny. Widać, że jest potencjał, a na nim da się dużo zbudować. Wiadomo, że apetyt jest olbrzymi, ale spokojnie, za dwa lata trzeba zrobić kwalifikację... W MŚ wystartowało aż 12 czwórek i nie wiem, kiedy ostatnio coś takiego się zdarzyło. Widać, że kraje będą inwestować w takie osady i pewnie pojawi się jeszcze silniejsza konkurencja" - prognozowała Anna Wierzbowska.

Starszej z sióstr trudno było psychicznie znieść wypadek. Nie ukrywała, że wcześniej ciężko przepracowała cały sezon i była w życiowej formie. Złe wieści napłynęły także po operacji nogi.

"Okazało się, że mam też uszkodzony bark, czego wcześniej nie zdiagnozowano. Dopiero po powrocie do Krakowa spotkałam się z lekarzami i dowiedziałam się, że konieczna jest kolejna operacja - transplant ścięgna z nogi, bo wszystko zostało późno wykryte. W piątek minie pięć tygodni od operacji nogi i tydzień od operacji barku" - poinformowała.

Pomimo tych kłopotów, Anna Wierzbowska stara się zachować pogodę ducha.

"Po domu jeżdżę na wózku. Nie mogę nawet chodzić o kulach przez ten bark... Ale mam przyzwolenie na jazdę na rowerze i robię to od tygodnia. To mi ratuje życie, bo wydaje mi się, że ten ruch mi pomoże. 9 października mam rozpocząć trzytygodniową rehabilitację. Muszę być cierpliwa, ale to nie należy do moich mocnych stron. Plusem jest to, że sezon się skończył, więc nie tracę już żadnych startów. Chciałabym jak najszybciej stanąć na nogi i walczyć o to swoje miejsce z powrotem... albo jakiekolwiek inne miejsce" - powiedziała wioślarka.

Reprezentacja Polski wywalczyła w MŚ w Sarasocie trzy srebrne medale. Drugie miejsca zajęły także kobieca czwórka podwójna oraz męska dwójka podwójna.