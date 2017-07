MŚ w szermierce - drużyna szablistek poza "ósemką"

Polskie szablistki przegrały z niżej notowanymi Japonkami 34:45 i nie awansowały do czołowej ósemki turnieju drużynowego podczas szermierczych mistrzostw świata w Lipsku.

"Biało-czerwone", w składzie: Bogna Jóźwiak (OŚ AZS Poznań), Marta Puda (TMS Sosnowiec), Małgorzata Kozaczuk i Martyna Komisarczyk (obie AZS AWF Warszawa), były rozstawione z numerem siódmym, a rywalki z 10. Azjatki musiały też wcześniej - w 1/16 finału - stoczyć pojedynek z ekipą Dominikany, który wygrały 45:25.

Od początku meczu z Japonkami "Biało-czerwone" były w odwrocie. Najmniejsze straty to jedno trafienie po drugiej rundzie oraz dwa - po czwartej rundzie. Podopieczne trenera Dariusza Nowinowskiego wygrały jednak tylko dwie walki indywidualne, a to było za mało do końcowego zwycięstwa.

Do tej pory Japonki nie błyszczały w szabli, ale w Lipsku trzy z nich awansowały do czołowej ósemki indywidualnie, a Polek zabrakło w "16".

Polski zespół, czwarty w poprzednich mistrzostwach świata dwa lata temu w Moskwie i szósty przed rokiem w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro, rywalizację o miejsca 9-12 zacznie od spotkania z Kanadą.

W ćwierćfinale zabraknie też renomowanych Węgierek, które w 1/8 finału uległy Meksykankom 35:45. Rywalki mają skład oparty na tegorocznych mistrzyniach świata juniorek, m.in. z 15-letnią Natalią Botello.

We wtorek w MŚ o medale walczyć będą również drużyny szpadzistów.