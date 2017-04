MŚ w łyżwiarstwie figurowym: Yuzru Hanyu najlepszy wśród solistów

Mistrz olimpijski Japończyk Yuzuru Hanyu wywalczył w Helsinkach złoty medal mistrzostw świata w łyżwiarstwie figurowym w rywalizacji solistów. Prowadzący po programie krótkim obrońca tytułu Hiszpan Javier Fernandez zajął czwarte miejsce.

Zdjęcie Yuzuru Hanyu /AFP

22-letni Hanyu do sobotniego finału zawodów przystępował z piątej pozycji. "Zaczarował" sędziów, kiedy w trakcie programu dowolnego wykonał bezbłędnie cztery poczwórne skoki. Otrzymał za to najwyższą w historii notę 223,30 pkt. To dało mu w sumie 321,59 pkt i drugi w karierze tytuł mistrzowski. Po raz pierwszy na najwyższym stopniu tej imprezy stanął w 2014 roku.

Srebro wywalczył jego rodak Shoma Uno (319,31 pkt), a brąz Chińczyk Jin Boyang (303,58). Jedyny startujący Polak Igor Rezniczenko został sklasyfikowany na 29. pozycji.

W sobotę odbędzie się jeszcze finałowa rywalizacja par tanecznych. Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew zajmują po programie krótkim 15. miejsce. Prowadzą mistrzowie olimpijscy Kanadyjczycy Tessa Virtue i Scott Moir.

Wyniki końcowe solistów:

1. Yuzuru Hanyu (Japonia) 321,59 pkt

2. Shoma Uno (Japonia) 319,31

3. Jin Boyang (Chiny) 303,58

4. Javier Fernandez (Hiszpania) 301,19

5. Patrick Chan (Kanada) 295,16

6. Nathan Chen (USA) 290,72

...

29. Igor Rezniczenko (Polska) - nie zakwalifikował się do programy dowolnego