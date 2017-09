MŚ w kajakarstwie górskim. Polskie drużyny daleko

Trzynaste miejsce drużyny kobiet w konkurencji K1 to najlepsze osiągnięcie reprezentantów Polski w pierwszym dniu mistrzostw świata w kajakarstwie górskim we francuskim Pau. Zawody potrwają do niedzieli.

Polki startowały w składzie: Joanna Mędoń, Klaudia Zwolińska i Natalia Pacierpnik. Złoty medal wywalczyły Niemki.

W rywalizacji zespołów męskich w K1 "Biało-Czerwoni": Dariusz Popiela, Mateusz Polaczyk i Maciej Okręglak zajęli ostatnią, 21. lokatę. Triumfowali Czesi.

Z kolei w C1 mężczyzn polska drużyna, którą tworzyli: Grzegorz Hedwig, Kacper Sztuba i Piotr Szczepański, nie ukończyła przejazdu. Najlepsi okazali się Słowacy.

Po dwa medale na inaugurację imprezy zdobyły Australijki Jessica Fox i Rosalyn Lawrence, gdyż płynęły one zarówno w K1, jak i C1, w których ich drużyna była, odpowiednio, trzecia i druga.

Wyniki zawodów drużynowych:

kobiety

K1

1. Niemcy 103,60

2. Austria 103,80

3. Australia 108,44

13. Polska 125,27

(Joanna Mędoń, Klaudia Zwolińska, Natalia Pacierpnik)

C1

1. W.Brytania 117,63

2. Australia 119,28

3. Czechy 122,75

mężczyźni

K1

1. Czechy 93,06

2. Francja 94,07

3. Słowacja 94,41

21. Polska 145,47

(Dariusz Popiela, Mateusz Polaczyk, Maciej Okręglak)

C1

1. Słowacja 95,44

2. W.Brytania 98,44

3. Francja 98,72

Polska nie ukończyła

(Grzegorz Hedwig, Kacper Sztuba, Piotr Szczepański)

C2

1. Francja 104,99

2. Niemcy 106,80

3. Słowacja 108,16