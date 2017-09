MŚ w kajakarstwie górskim: dziewiąte miejsce Stach i Pochwały w C2 mikst

Aleksandra Stach i Marcin Pochwała zajęli dziewiąte miejsce w finale nowej konkurencji C2 mikst w mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim we francuskim Pau. Do półfinałów awansowali Piotr Szczepański (C1), Natalia Pacierpnik i Klaudia Zwolińska (obie K1).

17-letnia Stach i 33-letni Pochwała mieli szansę na znacznie lepszy rezultat, ale w końcówce rywalizacji popełnili dwa poważne błędy - ominęli bramki i doliczono im 100 karnych sekund.



Mikst C2 został rozegrany po raz pierwszy w historii, a złote medale wywalczyli Francuzi Margaux Henry i Yves Prigent.

Do półfinału C1 awansował Szczepański, dla którego jest to debiut w tej konkurencji. W eliminacjach zajął szóste miejsce. Odpadł za to Kacper Sztuba.

W rywalizacji kobiet w K1 do półfinałów awansowała z dziewiątym czasem Pacierpnik i z 16. Zwolińska. Joanna Mędoń musiała przedzierać się przez drugą serię i zdołała dostać się do kolejnej rundy.

Wyniki:

finał C2 mikst

1. Margaux Henry, Yves Prigent (Francja) 105,37

2. Niccolo Ferrari, Stefanie Horn (Włochy) 106,09

3. Veronika Vojtova, Jan Maszek (Czechy) 109,06

...

9. Aleksandra Stach, Marcin Pochwała (Polska) 209,01