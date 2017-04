ME w tenisie stołowym: Polska - Czechy 3-0, awans "Biało-czerwonych"

Polscy tenisiści stołowi awansowali do drużynowych mistrzostw Europy, które we wrześniu odbędą się w Luksemburgu. W rewanżowym meczu rundy barażowej pokonali we wtorek w Białymstoku Czechy 3-0. Przed tygodniem na wyjeździe wygrali 3-2.

Zdjęcie Wang Zeng Yi /Artur Reszko /PAP

Oba zespoły wystąpiły w Białymstoku w składach nieco innych, niż w pierwszym spotkaniu. W polskiej reprezentacji zamiast Daniela Góraka sztab szkoleniowy wystawił Roberta Florasa. W ekipie rywali zamiast Tomasa Polansky'ego zagrał Tomas Konecny.

Wcześniej bezpośrednią kwalifikację do DME uzyskała kobieca reprezentacja Polski.

Polska - Czechy 3-0

Wang Zeng Yi - Tomas Konecny 3:1 (9:11, 11:6, 11:9, 11:8)

Jakub Dyjas - Lubomir Jancarik 3:0 (11:9, 12:10, 11:5)

Robert Floras - Dmitrij Prokopcov 3:1 (7:11, 11:8, 14:12, 13:11)