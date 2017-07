ME w kajakarstwie. Tomasz Kryk: Przed turniejem pięć medali wziąłbym w ciemno

- Przed mistrzostwami Europy mówiłem, że mamy realne szanse na zdobycie pięciu medali, ale ten wynik wziąłbym w ciemno. Tych medali mogło być sześć, bowiem Marta Walczykiewicz była w dobrej formie - powiedział trener kadry kajakarek Tomasz Kryk.

Zdjęcie Beata Mikołajczyk /AFP

Kajakarki zdobyły trzy srebrne medale - w K1 1000 m (Beata Mikołajczyk), K4 500 m (Dominika Włodarczyk, Mikołajczyk, Anna Puławska, Katarzyna Kołodziejczyk), K2 1000 m (Julia Lis, Karolina Markiewicz) oraz dwa brązowe - K2 500 m (Mikołajczyk, Puławska) i K2 200 m (Włodarczyk, Kołodziejczyk).

- Przed mistrzostwami Europy mówiłem, że mamy realne szanse na zdobycie pięciu medali, ale ten wynik wziąłbym w ciemno. Tych medali mogło być sześć, bowiem Marta Walczykiewicz była w dobrej formie. Może nie na zwycięstwo, ale spokojnie mogła stanąć na podium. W jej konkurencji poziom był bardzo mocny, na finiszu było niezwykle ciasno. Do medalu zabrakło jej 0,1 s - powiedział PAP Kryk.

Szkoleniowiec nie spodziewał się medalu w dwójce na 1000 m. Lis i Markiewicz przegrały tylko z Węgierkami, ale do tej konkurencji zgłosiło się ledwie pięć osad.

- Walka o medale rozstrzygnęła się między nami a Węgierkami i Niemkami, a te federacje nie wystawiają byle kogo. Dziewczyny przede wszystkim sobie zrobiły ogromną niespodziankę - podkreślił Kryk.

Szkoleniowiec nie krył uznania dla Mikołajczyk, która była najbardziej zapracowaną zawodniczką w jego teamie. Trzykrotna medalistka olimpijska wystąpiła w trzech konkurencjach i w każdej sięgnęła po medal.

- Pani profesor Mikołajczyk tak naprawdę ten rok traktuje trochę ulgowo, na treningach nie zabija się, jak to miało miejsce w sezonie olimpijskim. W dwójce z Anią Puławską pokazały charakter, bowiem startowały z pierwszego toru, gdzie nie było bliskiego kontaktu z czołówką ze środkowych torów. Wiele wyścigów wygrywaliśmy w końcówkach, to świadczy, że pod względem wytrzymałościowym byliśmy dobrze przygotowani. Jeszcze może brakowało czegoś na startach, ale za pięć tygodni na mistrzostwach świata będziemy pływać jeszcze szybciej - zapewnił.

Medale młodszych zawodniczek, jak Włodarczyk, Puławskiej i Kołodziejczyk, były pierwszymi zdobytymi na prestiżowej imprezie międzynarodowej w gronie seniorów.

- Pierwsze medale, ale mam nadzieję, że nie ostatnie. To jest wynik naszej ciężkiej pracy, wspierają nas też starsze koleżanki. Nie odczuwałyśmy jakiejś większej presji, bo to nie my broniłyśmy tutaj tytułów. My mogłyśmy tylko zaprezentować się z jak najlepszej strony - powiedziała szlakowa "srebrnej" czwórki Włodarczyk, która dołożyła brąz w K2 200 m.

- Oba medale są dla mnie tak samo cenne. Wierzę, że na mistrzostwach świata będzie podobnie, a może nawet lepiej - dodała.

Po mistrzostwach Europy kajakarki będą miały kilka dni wolnego, a od czwartku w Jakuszycach rozpoczną już przygotowania do mistrzostw świata, które w dniach 23-27 sierpnia rozegrane zostaną w czeskich Racicach.

- W Jakuszycach pojeździmy na rowerach po górach, potem jedziemy do Wałcza i do Szegedu. Z Węgier bezpośrednio udamy się już do Racic - poinformował Kryk.