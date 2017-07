ME w kajakarstwie. Dziewięć medali Polaków w Płowdiw

Dziewięć medali – złoty, cztery srebrne i cztery brązowe – to dorobek polskich kajakarzy w mistrzostwach Europy w bułgarskim Płowdiw. W niedzielę biało-czerwonym nie udało się stanąć na najwyższym stopniu podium.

Zdjęcie Marta Walczykiewicz w Rio zdobyła medal, ale w Bułgarii na ME zajęła piąte miejsce /AFP

Jedyne zwycięstwo odnieśli dzień wcześniej kanadyjkarze Wiktor Głazunow, Piotr Kuleta, Tomasz Barniak i Marcin Grzybowski w wyścigu C4 1000 m.

Kajakarki zdobyły łącznie pięć medali, z czego trzy wywalczyła najbardziej doświadczona zawodniczka kadry, trzykrotna medalistka olimpijska w dwójkach Beata Mikołajczyk. W sobotę sięgnęła po dwa srebra, startując w K1 1000 m oraz w K4 500 m razem z młodszymi koleżankami: Dominiką Włodarczyk, Anną Puławską i Katarzyną Kołodziejczyk, a w niedzielę dorzuciła brąz, płynąc z Puławską na 500 m.

W sobotę Karolina Markiewicz i Julia Lis były drugie w K2 1000 m, a w niedzielę Włodarczyk i Kołodziejczyk przypłynęły na trzeciej pozycji w K2 200 m.

Niezwykle emocjonujący był finał kajakowych czwórek na 1000 m. Zwyciężyli Hiszpanie, a Polacy w walce o srebro wyprzedzili o 0,008 s osadę Słowacji. Biało-czerwoni płynęli w składzie: Martin Brzeziński, Rafał Rosolski, Bartosz Stabno, Norbert Kuczyński.

Dorobek medalowy uzupełnili o dwa brązy Tomasz Kaczor w C1 500 oraz Mateusz Kamiński w C1 5000.

W niedzielę tuż za podium uplasowali się Głazunow i Barniak w C2 500 (na dystansie 200 m zajęli szóste miejsce), a także Dorota Borowska w C1 200.

Srebrna medalistka olimpijska z Rio de Janeiro Marta Walczykiewicz była piąta w swej koronnej konkurencji K1 200, tracąc do pierwszej na mecie Węgierki Doroty Lucz prawie pół sekundy.

Dwukrotnie startowali w kajakowej dwójce Piotr Mazur i Dawid Putto. Lepiej wypadli na dystansie 200 m, zajmując siódme miejsce, a na 500 m zamknęli stawkę w finale B (łącznie 18. lokata). W C1 200 Michał Łubniewski był ósmy, natomiast w K1 5000 Markiewicz nie dopłynęła do mety.

- Występ reprezentacji oceniam pozytywnie. Nasze kajakarki potwierdziły klasę, młode dziewczyny, które wpuściliśmy do kadry, nie zawiodły. Zmiana pokoleniowa odbywa się płynnie - powiedział PAP prezes PZKaj Tadeusz Wróblewski.

Wysoko ocenił osiągnięcie czwórki kajakarzy na 1000 m. - Srebrny medal to znakomity wynik, a najbardziej cieszy fakt, że nasi reprezentanci wyprzedzili utytułowaną osadę słowacką - podkreślił.

Mimo złotego medalu osady C4 1000, Wróblewski nie był w pełni usatysfakcjonowany występem kanadyjkarzy. Tę grupę po raz pierwszy poprowadził w dużej imprezie pracujący wcześniej w siedmiu krajach trener Marek Ploch, wychowawca Meng Guanlianga i Yang Wenjuna, jedynych chińskich złotych medalistów olimpijskich w tej dyscyplinie sportu.

- Więcej spodziewałem się po starcie kanadyjkowych dwójek. Co do pań pływających w kanadyjkach, to wprawdzie nie zdobyły medalu, ale robią postępy. Wyścigi kobiecych kanadyjek wejdą do programu igrzysk w Tokio, a my dopiero od kilku lat prowadzimy pracę z tymi zawodniczkami - zaznaczył.