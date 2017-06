ME Formuły Windsurfing: Mokrzycki prowadzi w Sopocie po pierwszym dniu

Hubert Mokrzycki (AZS UW Warszawa) prowadzi po pierwszym dniu rozgrywanych w Sopocie mistrzostw Europy Formuły Windsurfing. W stawce 23 deskarzy z czterech krajów sześć pierwszych miejsc po czterech wyścigach zajmują Polacy.

W poniedziałek dwa z czterech wyścigów wygrał co prawda Wojciech Brzozowski (MOS 2 Warszawa), ale 41-letni żeglarz plasuje się w klasyfikacji generalnej na drugiej pozycji. Liderem jest Mokrzycki, który zajął pierwsze miejsce oraz dwa razy był drugi. Warszawianin nie ukończył jednego wyścigu, jednak ten wynik został odrzucony.

Reklama

Trzeci jest Michał Polanowski (MOS 2 Warszawa), a czwarty Paweł Tarnowski (SKŻ Ergo Hestia Sopot), który na co dzień ściga się w olimpijskiej klasie RS:X. Podobnie jak jego klubowa koleżanka Maja Dziarnowska, która jest jedyną kobietą w tym gronie - 27-letnia zawodniczka zajmuje 12. lokatę.

Zawody zakończą się w czwartek - w planie jest rozegranie 15 wyścigów. Do mistrzostw Europy zaliczane są wyniki trzech regat - poza Sopotem odbędą się one również pod koniec sierpnia w Lipawie na Łotwie oraz w październiku we włoskiej miejscowości Gallipoli.