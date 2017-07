LŚ hokeistek na trawie. Polki nie zagrają na przyszłorocznym mundialu

Polskie hokeistki na trawie przegrały w Johannesburgu z Japonią 0:2 (0:0) w ostatnim meczu grupowym półfinałowego turnieju Ligi Światowej i nie awansowały do ćwierćfinału. To oznacza też, że nie wystąpią w przyszłorocznych mistrzostwach świata w Londynie.

Już przed spotkaniem polskie hokeistki miały iluzoryczne szanse na awans do najlepszej ósemki imprezy, bowiem w poprzedniej serii spotkań Japonia niespodziewanie pokonała Anglię 1:0.

Azjatki miały być jednym z tych zespołów, z którymi podopieczne Krzysztofa Rachwalskiego mogły powalczyć o punkty. Od pierwszych minut to jednak Japonki dyktowały warunki gry, mecz toczył się głównie na połowie polskiego zespołu. "Biało-czerwone" broniły się ofiarnie i skutecznie do 36 minuty, kiedy to rywalki wykorzystały przewagę liczebną (Amelia Katerla otrzymała żółtą kartkę i przebywała na ławce kar).

Podobnie jak w poprzednich pojedynkach, Polki miały duże kłopoty z przebiciem się przez defensywę przeciwnika. W całym spotkaniu oddały tylko jeden strzał na bramkę Japonii i to niecelny. To czwarta porażka polskiego zespołu w tym turnieju. Wcześniej uległy Niemcom 0:1, Anglii 0:3 i Irlandii 0:2. W czterech meczach nie zdobyły bramki.

LŚ jest jednocześnie etapem kwalifikacji do przyszłorocznych mistrzostw świata, które odbędą się w Londynie. By zachować szansę gry na mundialu, Polki musiały awansować co najmniej do ćwierćfinału. Tak się jednak nie stało i "Biało-czerwonym" przyjdzie walczyć jedynie o dziewiątą lokatę. To spotkanie rozegrane zostanie dopiero 22 lipca, a rywalem będą prawdopodobnie Chinki, które przegrały trzy spotkania i zajmują ostatnie miejsce w grupie B.





Polska - Japonia 0:2 (0:0)

Bramki: Hazuki Nagai (36), Kana Nomura (56).