Kamil Glik został ambasadorem popularnej gry piłkarskiej

Obrońca reprezentacji Polski i francuskiego AS Monaco Kamil Glik przyzwyczaił już kibiców do tego, że często wybierany jest do drużyny kolejki Ligue 1. Wyróżniono go też w inny sposób. 29-latek został ambasadorem gry FIFA 2018.

Kamil Glik jest obecnie w najlepszym momencie swojej kariery. Niedawno 29-latek świętował zdobycie mistrzostwa Francji z drużyną AS Monaco. Z reprezentacją Polski jest o krok od awansu do mistrzostwa świata 2018 w Rosji.

Świetna dyspozycja Glika spowodowała, że twórcy FIFA '18 wybrali go na ambasadora tej popularnej gry w Polsce.



W poprzednich odsłonach tej gry taki zaszczyt przypadł m.in. Robertowi Lewandowskiemu, Arkadiuszowi Milikowi czy Jakubowi Błaszczykowskiemu.

Premiera zaplanowana jest na 29 września. W polskiej wersji językowej będziemy mogli usłyszeć komentarz Jacka Laskowskiego i Dariusza Szpakowskiego.



