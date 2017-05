Kajakarze górscy gościnnie występowali na Słowacji

Kajakarze górscy eliminacje do kadry musieli rozgrywać w słowackim Liptowskim Mikulaszu. Rywalizacja była zaplanowana w Krakowie, ale po gwałtownych ulewach, tor Kolna nie nadawał się do użytku. Dwudniowy sprawdzian w miniony weekend wyłonił kandydatów do startu w czerwcowych mistrzostwach Europy.

Zdjęcie Mateusz Polaczyk /AFP

Wśród kajakarzy dwa razy zwyciężył Dariusz Popiela, a drugie miejsce, z identycznym dorobkiem punktowym, podzieliło trzech zawodników: olimpijczyk z Rio de Janeiro Maciej Okręglak, czwarty w igrzyskach w Londynie Mateusz Polaczyk oraz jego młodszy brat Rafał. Tuż za nimi uplasował się Michał Pasiut.

- Sytuacja w grupie K1 jest bardzo ciekawa. Mamy pięciu zawodników na wysokim poziomie i tylko trzy miejsca na mistrzostwa Europy. O tym, kto z nich pojedzie na tę imprezę, zadecydują kolejne dwie eliminacje w Krakowie - powiedział dyrektor sportowy PZKaj Wojciech Kudlik.

W C1 najlepiej wypadł Piotr Szczepański, który w igrzyskach w Rio startował w dwójce razem z Marcinem Pochwałą, zajmując piąte miejsce.

- Szczepański przestawia się teraz na jedynkę, ponieważ konkurencja C2 nie będzie już rozgrywana w igrzyskach w Tokio. W przyszłości będziemy stopniowo "wygaszać" dwójki. Brakuje pieniędzy na konkurencje nieolimpijskie - wyjaśnił Kudlik.

W programie igrzysk w 2020 roku zadebiutuje natomiast C1 kobiet. Wśród kanadyjkarek dwukrotnie zwyciężyła w Liptowskim Mikulaszu juniorka Aleksandra Stach. W pierwszej czwórce aż trzy zawodniczki nie ukończyły 18. roku życia.

W C2 zanotowano remis - tyle samo punktów co Szczepański i Pochwała zdobyli Michał Wiercioch i Grzegorz Majerczak. Podobnie w K1 kobiet - na półmetku eliminacji kadry prowadzą ex aequo Joanna Mędoń-Polaczyk i młodzieżowa mistrzyni świata z ubiegłego roku Klaudia Zwolińska. Dopiero trzecia jest olimpijka z Rio Natalia Pacierpnik.

Mistrzostwa Europy w słoweńskiej miejscowości Tacen (31 maja - 4 czerwca) rozpoczną sezon międzynarodowy. Dopiero po nich zaplanowano serię zawodów Pucharu Świata, a najważniejszą imprezą będą na przełomie września i października mistrzostwa świata w Pau we Francji.