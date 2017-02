Halowy KPE hokeistów na trawie: Grunwald Poznań zdegradowany z elity

Hokeiści na trawie Grunwaldu Poznań zajęli siódme, przedostatnie miejsce w halowym klubowym Pucharze Europy w Wiedniu i zostali zdegradowani do drugiej dywizji rozgrywek. W niedzielę odnieśli pierwsze zwycięstwo w turnieju, pokonując szwedzki Partille SC 4-3 (1-2).

Poznaniacy po raz pierwszy w tej imprezie wykazali się niezwykłą determinacją w końcówce meczu. Przegrywając 1-3, w ciągu czterech minut nie tylko doprowadzili do remisu, ale po golu Pawła Bratkowskiego objęli prowadzenie.

Grunwaldowi to zwycięstwo niewiele dało, pozwoliło jedynie na zajęcie siódmej lokaty, a Szwedzi uplasowali się na ósmej pozycji. Obie drużyny pożegnały się z elitą. W przyszłym roku nowy mistrz Polski - Pomorzanin Toruń zagra w drugiej dywizji halowego Klubowego Pucharu Europy.

Trener wojskowych Jerzy Wybieralski nie ukrywał rozczarowania z wyniku osiągniętego w Wiedniu.

- Gdybyśmy w sobotę utrzymali remis z Hiszpanami, to prawdopodobnie byśmy nie spadli. Zawaliliśmy też mecz z Rosjanami w grupie, zagraliśmy słabo w obronie, daliśmy strzelić sobie aż siedem goli. Zabrakło też skuteczności, nie wychodziły nam do końca krótkie rogi. W wielu spotkaniach to my prowadziliśmy grę, ale brakowało tej kropki nad "i" - powiedział szkoleniowiec.

Piąte miejsce zajęło Dynamo Stroitiel Jekaterynburg, które zremisowało z hiszpańskim zespołem C.H. SPV Complutense 1-1 (1-1).

W turnieju triumfował niemiecki Uhlenhorst Mulheim, który w finale pokonał SV Arminen Wiedeń 3-2. Trzecie miejsce zajął AH&BC Amsterdam.

Wyniki:

o miejsca 5-8

Grunwald Poznań - Partille SC 4-3 (1-2)

Bramki: Artur Mikuła (18., 37.), Tomasz Dutkiewicz (36.), Paweł Bratkowski (40., krótki róg) - Joakim Bjoerkman (12.), Simon Melander (17.), Karl Hemvik (29., krótki róg).

Dynamo Stroitiel Jekaterynburg - C.H. SPV Complutense 1-1 (1-1)

o 3. miejsce

AH&BC Amsterdam - East Grinstead 4-2 (1-0)

finał

Uhlenhorst Mulheim - SV Arminen Wiedeń 3-2 (1-1)

Końcowa klasyfikacja: 1. Uhlenhorst Mulheim, 2. SV Arminen Wiedeń, 3. AH&BC Amsterdam, 4. East Grinstead, 5. Dynamo Stroitiel Jekaterynburg, 6. C.H. SPV Complutense, 7. Grunwald Poznań (spadek do drugiej dywizji), 8. Partille SC (spadek do drugiej dywizji).