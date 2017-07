Garri Kasparow wraca do gry po 12 latach

Słynny rosyjski arcymistrz Garri Kasparow po 12 latach wraca do szachowej rywalizacji. 14 sierpnia weźmie udział w turnieju w amerykańskim St. Louis zaliczanym do serii Grand Chess Tour.

Zdjęcie Garri Kasparow (z prawej) /AFP

"Cieszę się, że otrzymałem szansę powrotu i gry przeciwko tak znakomitym zawodnikom. To będzie dla mnie najpoważniejszy test od czasu, gdy porzuciłem szachy. Wygląda na to, że zawyżam średnią wieku. Jestem przygotowany na powrót, jeśli okaże się, że mogę coś jeszcze zrobić na szachownicy. Zobaczymy, czy będę tak mocny, by to ogłosić" - napisał 54-letni Kasparow na jednym z portali społecznościowych.

W St. Louis wystąpi też m.in. były mistrz globu Hindus Viswanathan Anand.

Kasparow przez 18 lat był mistrzem międzynarodowej federacji FIDE. W 1993 r. za jego sprawą i powołania Stowarzyszenia Zawodowych Szachistów doszło do rozłamu w tej dyscyplinie, który trwał przez 13 lat. Jego wielkim przeciwnikiem był Rosjanin Anatolij Karpow, a pojedynki o mistrzostwo świata między nimi przeszły do historii. Rywalizację zawodowców Kasparow mający ormiańsko-żydowskie korzenie zakończył w 2005 r. Zaczął wtedy stawiać pierwsze kroki w polityce. Występował jednak w turniejach pokazowych i rozgrywał partie symultaniczne.

W 2008 r. był kandydatem w wyborach prezydenckich w Rosji jako lider Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego. W 2015 r. wydał książkę, w której opisał mechanizmy władzy Władimira Putina prowadzącego Rosję w kierunku dyktatury. Startował też - bezskutecznie - w wyborach na prezydenta FIDE. Od 2013 r. mieszka w Nowym Jorku.