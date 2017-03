El. DME w tenisie stołowym: kadra Polski na mecz z Czechami

Jakub Dyjas, Wang Zeng Yi, Daniel Górak i Robert Floras znaleźli się w kadrze na pierwsze, wyjazdowe spotkanie barażowe z Czechami w miejscowości Klatovy (11 kwietnia). Stawką dwumeczu jest udział w drużynowych mistrzostwach Europy w tenisie stołowym.

Dyjas na co dzień gra w TTF Liebherr Ochsenhausen, a w tym sezonie jego bilans w Bundeslidze to 11 zwycięstw i 4 porażki. Pozostali kadrowicze występują w superlidze - pięciokrotny mistrz kraju Górak (Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki) ma 15 wygranych w 22 pojedynkach, bilans Wanga (Dojlidy Białystok) to 14-10, a Florasa (3S Polonia Bytom) 12-8.

Rewanżowy mecz barażowy Polska - Czechy rozegrany zostanie 18 kwietnia w Białymstoku. Obie drużyny zajęły drugie miejsca w grupach eliminacyjnych, stąd konieczność gry w barażach. Podopieczni Tomasza Krzeszewskiego okazali się gorsi od Słoweńców.

Turniej finałowy DME odbędzie się we wrześniu w Luksemburgu. Bezpośrednią kwalifikację uzyskały natomiast polskie tenisistki stołowe, trenowane przez Michała Dziubańskiego.