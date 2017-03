Tenisiści stołowi Belgii przegrali przed własną publicznością ze Słowenią 0-3 w meczu eliminacji drużynowych mistrzostw Europy. Wynik ten oznacza, że Polska zajęła drugie miejsce w grupie H i o awans będzie musiała grać w barażu z Czechami.

Grupę H wygrali Słoweńcy i bezpośrednio awansowali do ME, które odbędą się we wrześniu w Luksemburgu