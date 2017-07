Ekstremalny koniec lata. Trwają zapisy na finał biegów Survival Race w Warszawie

To już ostatnia szansa na udział w tegorocznej edycji Survival Race, czyli cyklu miejskich biegów z przeszkodami. Ukoronowanie sezonu odbędzie się 17 września w Warszawie na terenie AWF. Wydarzenie skierowane jest zarówno do miłośników niestandardowych biegów i dużej dawki adrenaliny, jak również do lokalnych kibiców, na których czekać będzie wiele atrakcji.

Zdjęcie Survival Race Warszawa /Informacja prasowa

W tegorocznych wydarzeniach z cyklu Survival Race, które miały miejsce w Poznaniu i we Wrocławiu, wzięło udział niemal 12 tys. zawodników, a ich zmagania obserwowało kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Ostatnia odsłona tych miejskich biegów z przeszkodami odbędzie się w Warszawie, którą wyróżnia malownicza trasa rodem z filmów przygodowych. - Survivalowcy będą mierzyć się z przeszkodami zlokalizowanymi na terenie AWF Warszawa, Lasu Bielańskiego oraz wzdłuż Wisły, co oznacza dużo błota, piachu, wody, adrenaliny i dobrej zabawy - zapowiada Dawid Lewandowski, organizator biegów Survival Race.

Dla każdego coś...survivalowego

Uczestnicy biegu mogą wybrać jeden z trzech podstawowych dystansów bądź zdecydować się na wprowadzone w tym roku, dodatkowe trasy dla najbardziej wymagających Survivalowców. Na początkujących czeka trasa STARTER, czyli 3 km i 15 przeszkód. Bardziej doświadczonym zawodnikom polecany jest dystans WARRIOR liczący 6 km i 30 przeszkód. Dla WETERANÓW przygotowano z kolei wariant MACHINE z 12-kilometrową trasą, na której napotkają 50 przeszkód. Śmiałkowie, którzy potrzebują jeszcze większej dawki adrenaliny i wysiłku, mogą zapisać się na jeden z dwóch dodatkowych wariantów - trasę ANIMAL (24 km i 100 przeszkód) lub MONSTER (36 km i 150 przeszkód). O sile Survival Race decydują przeszkody - zarówno te klasyczne, cieszące się od lat dużą popularnością, jak i nowe, premierowe konstrukcje.



- Na trasie nie zabraknie największych hitów, jak Quater Pipe 2.0 czy 100-metrowej zjeżdżalni Slip&Slide. W tegorocznej edycji zawodnicy ponownie spotkają się z Vikingami, ale w nieco innej odsłonie. Poza siłą mięśni będziemy sprawdzać też sprawność intelektu uczestników biegu - dodaje Dawid Lewandowski. Dodatkową atrakcję będą stanowiły konkursy dla zawodników. Survivalowcy mogą wziąć udział w konkursie na najlepszą relację video z wydarzenia - na laureata czeka nagroda w postaci profesjonalnej kamery sportowej YI ACTION 4K. Uczestnicy mogą też powalczyć w konkursie na najbardziej kreatywne przebranie, w którym do wygrania jest 6 miesięcy za free od Mobile Vikings.

Wytarzaj dziecko w błocie

Survival Race to nie tylko gratka dla zawodników. Na terenie miasteczka biegowego przez cały dzień aktywna będzie strefa festiwalowa uwzględniająca atrakcje rekreacyjne, rozszerzoną, foodtruckową strefę kulinarną ze specjalnym, survivalowym menu, jak i wyzwania z nagrodami przygotowanymi przez organizatorów oraz sponsorów imprezy. Najmłodszych miłośników ekstremalnych wrażeń ucieszy z pewnością mini tor przeszkód Survival Race KIDS z trzema trasami dostosowanymi do grupy wiekowej uczestników. Organizatorzy zapraszają również do odwiedzenia stoisk partnerów, m.in. strefy aktywności dla rodzin Microsoft, z konsolami Xbox One i grami ruchowymi Kinect oraz komputerami Microsoft Surface. Imprezie będą ponadto towarzyszyły targi SPORT&FUN, podczas których prezentowane będą nowinki techniczne, gadżety oraz usługi związane ze sportem i rekreacją. Bardzo ważnym aspektem biegu jest też jego cel charytatywny. W tym roku część pieniędzy ze sprzedaży pakietów startowych zostanie przekazana na rzecz uczestniczki ubiegłorocznej edycji Survival Race, p. Marzanny Wieczorek, która jest podopieczną fundacji Avalon.

Survival Race w Warszawie odbędzie się w niedzielę, 17 września, na terenie AWF. W biegu można startować solo bądź w drużynie - im więcej tym weselej i... taniej. Organizatorzy zachęcają do skorzystania - w ramach przygotowań do startu - z wirtualnego planu treningowego dostępnego na stronie wydarzenia. Więcej informacji na temat Survival Race oraz zapisów na bieg można znaleźć na stronie www.survivalrace.pl lub na fanpage'u wydarzenia.