Adwokat amerykańskich gimnastyczek żąda surowych kar dla federacji

Adwokat reprezentujący ponad 70 amerykańskich gimnastyczek, ofiar gwałtów i molestowania seksualnego, zażądał od Komitetu Olimpijskiego Stanów Zjednoczonych (USOC) gruntownych zmian w krajowej federacji gimnastycznej oraz dymisji jej szefa Steve'a Penny'ego.

"Żądamy, by USOC wypowiedział swoją umowę z USA Gymnastics. USOC jest zobowiązany do podjęcia działań i dymisja Penny'ego nie wystarczy. Ta federacja straciła swoją wiarygodność, jeśli chodzi o ochronę dzieci. Ona musi być ukarana i zreorganizowana od góry do dołu" - oświadczył mecenas John Manly.

Od kilku miesięcy wiele gimnastyczek amerykańskich, m.in. medalistka olimpijska Jamie Dantzscher, ujawniło, że w przeszłości padło ofiarą agresji seksulnej.

W lutym były lekarz reprezentacji USA w gimnastyce Lawrence Nassar został osadzony w areszcie przez władze stanu Michigan w związku z zarzucanymi mu gwałtami popełnionymi m.in. na zawodniczkach w wieku poniżej 13 lat.

Oprócz Nassara o gwałty jest oskarżonych wielu trenerów. Według dziennika "Indianapolis Star" niektórzy z nich, mimo że sądy uznały ich winnymi, wciąż pracuje w swoich klubach.