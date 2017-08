Hokej w Szwecji ma być bardziej przyjazny... homoseksualistom

Hokej na lodzie uchodzi za sport dla prawdziwych twardzieli, a ostra, fizyczna walka i bójki zawodników to nieodłączne elementy niemal każdego meczu. Już wkrótce do tego zestawu dołączą... tęczowe flagi. Szwecja, w trosce o środowiska LGBT, chce zmienić nieco wizerunek hokeja i sprawić, by osoby homoseksualne również dobrze czuły się podczas spotkań. - Chcemy we współpracy ze Szwedzką Konfederacją Sportów stworzyć środowisko, które będzie przyjazne dla każdego, gdzie wszyscy będą czuli się mile widziani. Nie możemy pozwolić, by tym sportem rządził kult macho - powiedział Joel Hansson, działacz Szwedzkiej Federacji Hokeja na Lodzie. Od najbliższego sezonu ligowego wszyscy sędziowie będą prowadzili spotkania, mając przypiętą do stroju plakietkę z tęczową flagą. Dostawca: x-news