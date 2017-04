IO w Pjongczangu bez gwiazd NHL. Mariusz Czerkawski komentuje. Wideo

Zimowe igrzyska olimpijskie w Pjongczangu odbędą się bez najlepszych hokeistów świata. Władze NHL poinformowały, że decyzja jest ostateczna i dalsze negocjacje nie będą już prowadzone. - Od 1998 roku przez igrzyska przewinęło się sporo chłopaków z NHL i w pewnym momencie być może to hokej był dominującą dyscypliną, wszyscy chcieli oglądać najlepszych na świecie, a do MKOl-u najwięcej pieniędzy szło właśnie ze względu na nich. Być może teraz przeważają argumenty właścicieli klubów, bo nie ma to już takiego przełożenia marketingowego na ich drużyny, a zawodnicy wracają z igrzysk z kontuzjami. My, kibice, możemy tylko żałować - powiedział Mariusz Czerkawski, były reprezentant Polski w hokeju na lodzie. Źródło: Press Focus/x-news