Ted Nolan może być selekcjonerem hokejowej reprezentacji Polski

Kanadyjczyk Ted Nolan może być następcą Jacka Płachty na stanowisku trenera reprezentacji Polski w hokeju na lodzie.

Jak podaje hokej.net, szefowie Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, w tym prezes Dawid Chwałka, byli już w Kanadzie, gdzie negocjowali umowę z 59-letnim Nolanem.

Oficjalną informację w sprawie nowego selekcjonera mamy poznać jeszcze w tym miesiącu.



- W rachubę wchodzi zarówno kierunek wschodni, jak i kanadyjski. Jednoczesne rozmowy trwają z kilkoma kandydatami o naprawdę uznanych nazwiskach na międzynarodowej hokejowej arenie. Jeśli chodzi o trenera Płachtę, to zgłosił on gotowość do kontynuowania swojej pracy i również jest brany pod uwagę - mówił dwa dni temu rzecznik PZHL Grzegorz Leśniak.

Dotychczasowy kontrakt Płachty wygasł w kwietniu. Wszystko wskazuje, że zastąpi go były trener klubów NHL.

Rozmawiano także z Rosjaninem Igorem Zacharkinem, który już prowadził reprezentację Polski, ale ma on ważną umowę w lidze KHL.

Nolan prowadził ostatnio, z sukcesami, reprezentację Łotwy, z którą m.in. dotarł do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Soczi.

Kanadyjczyk trenował wcześniej także kluby NHL: Buffalo Sabres i New York Islanders.

