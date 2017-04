Polskie hokeistki rozpoczynają MŚ Dywizji 1B

W sobotę w Katowicach polskie hokeistki zagrają ze Słowacją na inaugurację mistrzostw świata Dywizji 1B. - Cieszę się, że zaczniemy od faworyta - powiedział trener "Biało-czerwonych" Grzegorz Klich.

Kolejnymi rywalami polskiej drużyny będą: Kazachstan, Włochy, Łotwa i Chiny.

"Biało-czerwone" rok wcześniej wywalczyły awans na ten poziom zajmując pierwsze miejsce w MŚ Dywizji 2A w słoweńskim Bledzie. Słowacja jest spadkowiczem z Dywizji 1A.

- Chciałoby się powiedzieć - tylko awans. Zdajemy sobie sprawę, że gra na tym poziomie to nie lada wyczyn, a oczekiwania są niemałe. Ważna będzie dla nas frekwencja, aby pokazać kibicom, że hokej to nie tylko bójki i krew, ale można go subtelniej uprawiać. A takich mistrzostw w Polsce nie było jeszcze nigdy - dodał prezes PZHL Dawid Chwałka.

Podkreślił, że o ewentualnej premii za awans będzie rozmawiał z zespołem po jego wywalczeniu. "Najpierw pokażmy dobrą grę i wynik".

Ostatnimi testami dla Polek były towarzyskie mecze z reprezentacją kanadyjskiej prowincji Ontario, wygrane w Ostrawie przez zespół trenera Klicha 9-1 i 6-0.

- Spodziewałem się, że rywal będzie mocniejszy, liczyłem, że to my będziemy się bronić. Tymczasem mogliśmy poćwiczyć grę w przewadze, różne warianty gry ofensywnej - ocenił szkoleniowiec.

W styczniu juniorska kadra Polski, też prowadzona przez Klicha, zajęła w Katowicach trzecie miejsce w mistrzostwach świata U-18 Dywizji 1 B.

- Wierzymy w sukces sportowy. Zmagania hokejowe w Katowicach zawsze wiążą się z wielkimi emocjami. Na pewno ich nie zabraknie i teraz. Popularność kobiecego hokeja rośnie, co widać także w naszym mieście - stwierdził wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.

Mecze styczniowego turnieju juniorek gromadziły na trybunach lodowiska w dzielnicy Janów około tysiąca kibiców; organizatorzy liczą na powtórkę pod tym względem.

- Chcemy się utrzymać, ale wejdziemy na lód, by sprawić niespodziankę. Rok temu w Bledzie też nikt na nas nie stawiał, a wywalczyłyśmy awans - powiedziała napastniczka Karolina Późniewska.

Podobnie jak w przypadku mistrzostw juniorek kwietniowe mecze "Biało-czerwonych" zaplanowano na godzinę 20.

Zestaw styczniowych rywali był podobny do seniorskiego. Młode Polki pokonały Kazachstan 4-2, Chiny 1-0, Wielką Brytanię 2-1, przegrały z Włoszkami 0-1 i Dunkami 0-2.

Juniorki w ostatnim spotkaniu pokonały Chinki 1-0, seniorki też skończą swoje zawody pojedynkiem z tym przeciwnikiem.

Program mistrzostw:

8 kwietnia

Włochy - Łotwa 13.00

Chiny - Kazachstan 16.30

Polska - Słowacja 20.00

9 kwietnia

Łotwa - Chiny 13.00

Słowacja - Włochy 16.30

Kazachstan - Polska 20.00

11 kwietnia

Słowacja - Chiny 13.00

Łotwa - Kazachstan 16.30

Polska - Włochy 20.00

12 kwietnia

Kazachstan - Słowacja 13.00

Włochy - Chiny 16.30

Łotwa - Polska 20.00

14 kwietnia

Kazachstan - Włochy 13.00

Słowacja - Łotwa 16.30

Chiny - Polska 20.00