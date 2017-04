Polska - Węgry na MŚ Dywizji 1A w Kijowie na żywo

Hokejowa reprezentacja Polski walczył z Węgrami w swoim czwartym meczu podczas mistrzostw świata Dywizji 1A w Kijowie. Śledź przebieg spotkania z Interią!

Transmisja telewizyjna w TVP Sport.



"Biało-czerwoni" przegrali z Koreą 2-4, pokonali Ukrainę 2-1 i przegrali z Kazachstanem 0-1 po dogrywce. Mimo tego wciąż mają, przynajmniej teoretyczne, szanse na awans do elity (promocję wywalczą dwa najlepsze zespoły).



W piątek zakończenie turnieju. Polacy zmierzą się z Austrią.

Już w 33. sekundzie Grzegorz Pasiut sfaulował rywala, ale Węgrzy nie wykorzystali gry w przewadze i już po chwili siły na lodzie się wyrównały. Strzały naszych hokeistów były zbyt sygnalizowane i wiele z nich Węgrom udało się zablokować. Z kolei w 5. minucie wypracowali stuprocentową okazję i mieliśmy mnóstwo szczęścia, że zostawiony bez krycia na 4. metrze Csanad Erdely źle trafił w krążek.

Gra była rwana, a ciekawych akcji jak na lekarstwo. W pierwszej części pierwszej tercji nasz zespół trzykrotnie musiał bronić się w osłabieniu, a w drugiej Węgrzy, nikomu jednak nie udało się wykorzystać szansy.

"Biało-czerwoni" oddali więcej strzałów (10-6), lecz to rywale wypracowali groźniejsze sytuacje. W 18. minucie mieli drugą "setkę" - Karol Csanyi z bliska mierzył z nadgarstka, ale Przemysław Odrobny odbił krążek "rakiem".

Na siłę nie wychodziło, bo siła strzału to za mało na Bencze Balizsa, ale w końcu Krzysztof Zapała i Tomasz Malasiński znaleźli na niego sposób. Najpierw "Kazek" dostał świetnie podanie od "Malasia", wymanewrował obrońcę i sprytnym strzałem wpakował krążek do siatki pod pachą bramkarza. Po chwili broniliśmy się w osłabieniu, Pasiut wywalczył krążek pod bandą, Malasiński ruszył z kontrą i w sytuacji sam na sam strzałem z bekhendu wrzucił krążek do bramki pod drugim ramieniem bramkarza.



Polska - Węgry 2-0 (0-0, 2-0 - trwa II tercja

Bramki: 1-0 Krzysztof Zapała (25.01; Tomasz Malasiński, Mateusz Bryk), 2-0 Tomasz Malasiński (25.50 w osłabieniu; Grzegorz Pasiut)



Polska: Przemysław Odrobny - Patryk Wajda, Mateusz Bryk; Patryk Wronka, Grzegorz Pasiut, Tomasz Malasiński - Bartłomiej Pociecha, Bartosz Ciura; Marcin Kolusz, Krzysztof Zapała, Mikołaj Łopuski - Maciej Kruczek, Jakub Wanacki; Radosław Galant, Kasper Bryniczka, Aron Chmielewski - Mateusz Rompkowski; Damian Kapica, Krystian Dziubiński, Maciej Urbanowicz, Bartłomiej Jeziorski.

Węgry: Bencze Balizs - Bencze Stipsicz, Kevin Wehrs; Andrew Sarauer, Daniel Koger, Keegan Dansereau - Kalvin Sagert, Bencze Sziranyi; Vilmos Gallo, Csanad Erdely, Isztvan Bartalis - Arnold Varga, Zsombor Garat; Karol Csanyi, Janos Hari, Balint Magoszi - Isztvan Terebocs, Andras Benk, Krisztian Nagy.

Mistrzostwa Świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie (2017) L.p. Drużyna Mecze 1. Korea Płd. 3 2. Kazachstan 4 3. Austria 3 4. Polska 3 Zobacz pełną tabelę

Program MŚ Dywizji 1A:

sobota, 22 kwietnia

Ukraina - Węgry 3-5

Polska - Korea Płd. 2-4

Austria - Kazachstan 2-3

niedziela, 23 kwietnia

Kazachstan - Korea Płd. 2-5

Polska - Ukraina 2-1

poniedziałek, 24 kwietnia

Węgry - Austria 1-3

wtorek, 25 kwietnia

Kazachstan - Polska 1-0 po dogrywce



Węgry - Korea Płd. 1-3

Ukraina - Austria 0-1

środa, 26 kwietnia

Kazachstan - Ukraina 4-2

czwartek, 27 kwietnia

Polska - Węgry (16.00)

Austria - Korea Płd. (19.30)

piątek, 28 kwietnia

Węgry - Kazachstan (12.30)

Polska - Austria (16.00)

Korea Płd. - Ukraina (19.30)