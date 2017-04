MŚ w hokeju: Polacy znowu walczą o awans do elity

W sobotę w Kijowie rozpoczną się mistrzostwa świata Dywizji 1A w hokeju na lodzie. Polska kolejno zagra z: Koreą Południową, Ukrainą, Kazachstanem, Węgrami i Austrią. Awans do elity wywalczą dwie drużyny. Najsłabsza spadnie do Dywizji 1B.

Zdjęcie Hokejowa reprezentacja Polski /Łukasz Kalinowski /East News

Zdecydowanym faworytem wydają się być Kazachowie, jednak wskazać drugą drużynę, która uzyska promocję oraz teoretycznie najsłabszą jest już bardzo trudno.

Tradycyjnie celem minimum reprezentacji Polski jest utrzymanie się na tym poziomie, ale awans nie jest nierealny. Bardzo blisko tego celu "Biało-czerwoni" byli rok temu w Katowicach, kiedy zajęli trzecie miejsce. W elicie ostatni raz grali w 2002 roku.

W minionych latach podopieczni trenera Jacka Płachty z Ukrainą, Węgrami i Austrią toczyli wyrównane boje. Wyjątkowo niewygodnym rywalem dla nich są za to Koreańczycy.

- To jest taki turniej, w którym praktycznie każdy może wygrać z każdym. Wiadomo, że marzymy o awansie, ale jedyne co mogę obiecać, to że damy z siebie wszystko - powiedział Płachta.

Selekcjoner liczy, że w trakcie turnieju będzie mógł skorzystać z usług Pawła Droni. Doświadczony obrońca Loewen Frankfurt rywalizuje obecnie w ostatniej rundzie fazy play off niemieckiej drugiej ligi. Jego zespół prowadzi już jednak 3-0 i awans może sobie zapewnić w piątek.

Kadra Polski na mistrzostwa świata Dywizji 1A w Kijowie:

bramkarze: Przemysław Odrobny (Milton Keynes Lightning), Rafał Radziszewski (Comarch Cracovia), Kamil Kosowski (GKS Tychy);

obrońcy: Mateusz Bryk, Bartosz Ciura, Bartłomiej Pociecha (wszyscy GKS Tychy), Maciej Kruczek, Mateusz Rompkowski, Patryk Wajda (wszyscy Comarch Cracovia), Oskar Jaśkiewicz (TatrySki Podhale Nowy Targ), Jakub Wanacki (Tempish Polonia Bytom) oraz ewentualnie Paweł Dronia (Loewen Frankfurt);

napastnicy: Kasper Bryniczka, Krzysztof Zapała (obaj TatrySki Podhale Nowy Targ), Radosław Galant, Bartłomiej Jeziorski, Marcin Kolusz (wszyscy GKS Tychy), Krystian Dziubiński, Damian Kapica, Maciej Urbanowicz (wszyscy Comarch Cracovia), Aron Chmielewski (HC Ocelari Trzyniec), Tomasz Malasiński (Swindon Wildcats), Grzegorz Pasiut (Nioman Grodno), Patryk Wronka (Orli Znojmo), Mikołaj Łopuski (Milton Keynes Ligtning).

Program MŚ Dywizji 1A:

sobota, 22 kwietnia

Ukraina - Węgry (godz. 12.30)

Polska - Korea Płd. (16.00)

Austria - Kazachstan (19.30)

niedziela, 23 kwietnia

Kazachstan - Korea Płd. (16.00)

Polska - Ukraina (19.30)

poniedziałek, 24 kwietnia

Węgry - Austria (19.30)

wtorek, 25 kwietnia

Polska - Kazachstan (12.30)

Węgry - Korea Płd. (16.00)

Ukraina - Austria (19.30)

środa, 26 kwietnia

Kazachstan - Ukraina (19.30)

czwartek, 27 kwietnia

Polska - Węgry (16.00)

Austria - Korea Płd. (19.30)

piątek, 28 kwietnia

Węgry - Kazachstan (12.30)

Polska - Austria (16.00)

Korea Płd. - Ukraina (19.30)